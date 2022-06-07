人民网北京6月7日电 （记者杜燕飞）“2022年绿色建材下乡活动信息发布及线上平台启动会”6日在京举行。会议发布了首批2022年绿色建材下乡活动产品清单及企业名录，启动了绿色建材下乡活动公共信息发布平台及京东线上平台，确定了绿色建材下乡全国技术支持机构及合作伙伴。

会上，工业和信息化部原材料工业司副司长邢涛表示，推广绿色建材重点要在“五个着力”上下功夫，即聚焦建材行业着力促转型、实施“三品”方案着力创品牌、推动耦合发展着力育集群、紧扣稳增长着力拉消费、做好标准与认证工作着力优环境。

“绿色建材下乡活动要充分调动和汇聚各方及试点地区力量，充分发挥京东集团等合作伙伴作用，确保六部门今年首次配合开展的绿色建材下乡活动取得更好效果。”邢涛说。

农业农村部农村社会事业促进司副司长、一级巡视员何斌表示，农业农村部要进一步指导各地农业农村部门积极参与，有力有序推进活动开展实施，并在推动农村人居环境领域绿色产品研发推广、强化政策协调支持、统筹推进乡村环境综合治理等方面，就加强对绿色建材下乡活动的支撑作出了安排。

“促进建材产品绿色发展和高品质绿色建材生产应用已经成为推进乡村振兴的重要任务之一。”国家乡村振兴局开发指导司副司长、二级巡视员刘晓山认为，各地各部门要加强对绿色建材的政策扶持、标准完善、健全监管，建材企业也要生产符合乡村建设及农民消费预期的商品，通过绿色建材下乡活动共同构建绿色建材推广体系，为全面推进乡村振兴添砖加瓦。

商务部消费促进司处长王勇表示，绿色低碳建材消费有望成为促进消费高质量发展的又一增长点，下一步将全力支持各试点地区加强政策配套和协调联动，搭建促进建材消费升级的平台，实现上下游产供销有效衔接。

“国家市场监督管理总局将按照绿色建材下乡活动总体要求，进一步做好增加认证供给、推动认证采信、持续强化事中事后监管等工作，确保活动有序开展。”国家市场监督管理总局认证监管司处长丁兆国说。

发布会现场，“2022年绿色建材下乡活动公共信息发布平台”正式发布。绿色建材下乡活动将发挥“政府引导、平台支撑、企业受益、百姓普惠”的模式，围绕“绿色建材进万家、美好生活共创建”主题，打造“绿色低碳建材”的整体概念，推动生产企业参与绿色建材产品认证，通过地方政府、生产企业和平台等多方的联合推广，在全国范围内营造绿色消费环境，倡导绿色消费理念，加快绿色建材推广，同时增强绿色消费对经济可持续发展的基础性支撑作用。

(责编：郭思邈、高雷)