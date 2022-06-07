原标题：承担社会责任，帮扶困难群体，尚德机构“尚进生计划”走进北京海淀温泉镇

近日，尚德机构联动北京市海淀惠泽社会工作事务所（下称“惠泽社工”），为北京市海淀区温泉镇困难群众救助服务所（下称“困服所”），共同发起“幸福泉”技能提升班，由尚德机构为符合条件的困难群众免费提供集学历提升类（MBA考试培训等）和职业技能类（会计职称、教师资格证考试培训）于一体的课程资源，帮助困难群体提升就业能力。

提高职业技能、参加就业培训是夯实就业的条件和基础的方式之一。为了响应国家要求，在疫情期间更好地促进困难群众就业过程中学历和技能提升，提供具有公益性的资源链接服务，经北京市海淀区温泉镇民生办（民政事务）指导、同意，“幸福泉”技能提升班应运而生。

对此，温泉镇党委委员、副镇长崔航表示：“新冠疫情常态化，防控形势复杂多变，温泉镇困服所作为困难群众帮扶的联系人，更要积极承担起关注和保障民生的责任，发挥好资源链接的优势。就业、升学都是民生保障的‘支架’，教育培训机构为地区困难群众提供免费的资源和福利，是主动承担社会责任的体现，下一步更重要的是落实好资源精准对接工作，确保服务到位、公平公正。”

“惠泽社工”负责人肖博表示：“‘授人以鱼不如授人以渔’，强调助人自助本是‘社工人’的职业追求。通过链接多方资源有效解决服务对象当下及未来所想、所盼、所得，更是困服所有效作用发挥的必要基础，未来我们定将筛选更务实、更精准、更有效的资源服务更多有需要的人。”

尚德机构公益中心副主任刘青阳则表示：“自2003年成立以来，尚德机构一直以‘用教育点亮人生’为己任，积极履行企业社会责任，并启动公益项目‘尚进生计划’，关注个人发展，通过高品质、个性化的教学服务为教育赋能。今后，我们会继续联合更多有志之士，将更多的教育资源推广到更多的地区，为困难群体就业能力和职业素质的提升和成长提供助力。”

“尚进生计划”不断拓宽服务范围

此次与温泉镇困服所联合发起的“幸福泉”技能提升班，是尚德机构“尚进生计划”的最新实践。据相关负责人介绍，温泉镇地区对尚德机构课程存在需求的困难群众，即低保低收入、事实无人抚养儿童、特困人员等社会救助对象家庭中存在需要的适龄群体，以及因家庭经济困难、或因疫情导致临时陷入学业困境但存在学历提升和职业培训需要的“边缘性”群体，在报名并通过审核后即可成为“幸福泉”技能提升班的学员。

据了解，“尚进生计划”是2016年尚德机构结合自身优势和特色，打造出的“互联网+职业教育”公益项目。该项目秉持“尚心联梦立德树人”理念，以“用教育点亮人生”为愿景，旨在帮助更多人提升学历水平和就业能力，促进更多地区实现教育公平。

最初，“尚进生计划”仅在四川省凉山彝族自治州喜德县、昭觉县开展，凭借良好的口碑和成效，2019年凉山州互联网信息办公室发函，将“尚进生计划”推广覆盖到凉山州全部17个县（市），由各地扶贫、教育、宣传等相关部门共同配合项目落地实施；2020年又逐渐推广至贵州、陕西、青海等全国多个省份，同时不断拓宽服务范围、创新服务内容。

截至2021年底，“尚进生计划”已落地全国31个省级行政区，为包括乡村教师、支教老师、乡村基层干部、妇联干部、脱贫致富带头人、建档立卡贫困户、农村富余劳动力、残障人士、困难群体等总计5441人免费了提供多种类别的学习机会。

“师资+科技”帮助困难群体提升就业能力

通过多年实践，尚德机构已经形成了成熟的“互联网+教育”服务模式，通过“师资+科技”双重助力，不断提升困难群体的学习效率和学习体验。在师资方面，尚德机构通过完整的教师评级体系和师训体系，以及不断创新的教学活动，提升教师综合素质和教学教研水准，帮助学员高效掌握知识。

在科技方面，尚德机构借助人工智能、大数据等前沿科技，为学员提供更具个性化的教学服务，帮助其高效利用碎片化时间，提高学习效率；并与通过的学员进行对比，适时调整学习方案，推送更具个性化和针对性的题库，重点弥补自身薄弱之处。

在形成成熟模式后，尚德机构还积极联合各类机构，将自身经验向外输出，不断探索新的可能。例如，联合中国扶贫基金会，发起“小小公益传播官”评选活动；联合腾讯公益，发起“UP职计划”和职业教育公益联盟等，积极增进社会福祉、助力教育普惠。

刘青阳表示：“五月以来，北京市多地实行居家办公，让此次‘幸福泉’技能提升班的成立有了更多意义。疫情期间，希望在尚德机构的帮助下，能够让更多人充分利用居家时间提升自我价值和职业技能，为就业和再就业积蓄力量。未来，我们也将继续积极承担社会责任，为稳就业、保民生做出更多贡献。”

(责编：董童、李源)