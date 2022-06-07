央视网消息：这个端午假期，依然有很多人在岗位上坚守。神舟十四号载人飞船发射任务瞄准北京时间6月5日10时44分发射，发射任务所在的酒泉卫星发射中心，是我国唯一的载人航天发射场，也是我国组建最早、规模最大的卫星发射中心。一次次神舟飞天，背后是这里无数航天人日日夜夜的攻坚克难，他们将图纸画满戈壁，把青春献给星辰。今天我们就来听听他们的青春故事。

从甘肃嘉峪关出发，朝着东风航天城的方向，我们一路在沙漠戈壁中穿行。一路上，我们都带着这样一个疑问，这个远离城市的地方，究竟有一种什么样的力量，吸引着一批批人来到这里，扎根大漠。

这是中国载人航天专属的发射塔架，它静静矗立在这里，等待新一批航天员的到来。从1999年开始，这座塔架见证了13位中国航天员从这里出发，飞向太空。

孙辉是酒泉卫星发射中心测发部门的工程师。这几天，为了迎接神舟十四号任务，他和他的同事们正在对发射塔架进行检修。

酒泉卫星发射中心测发部门工程师孙辉：因为过段时间要进行火箭的转场，这个平台是要打开，所以我们要把电缆固定在平台板上，怕万一摆开的时候，如果固定不紧的话，它要散落下来的话，就会影响这个平台的一个工作。

在我们采访的镜头里，一张娃娃脸的孙辉显得有些腼腆，然而，这已经是他第6次参加载人航天发射任务了。

2011年，孙辉从浙江大学毕业后，就来到了酒泉卫星发射中心，成为了一名航天人。

酒泉卫星发射中心测发部门工程师孙辉：那时候还年轻，就想着通过自己的一些努力，为祖国的一些事业来贡献自己的一份力量，哪怕是祖国艰苦的地方，如果需要我的话，我也是会毅然决然的去到这个地方。

11年的时间，当初懵懂的少年已经成长为系统指挥，在工作不断成长的同时，爱情也悄然而至。2014年，从北京理工大学硕士毕业的李苗苗放弃了大城市的工作机会，毅然选择来到了酒泉卫星发射中心，同样的理想让她和孙辉走到了一起。2015年，他们的爱情在这里开花结果。

酒泉卫星发射中心测发部门工程师李苗苗：我们系统是动力系统，主要是保障火箭、贮箱。我主要是在（塔架）2层（工作），然后他是在8层（工作）就是多一些，然后正式测试的时候，我也还是在前端（发射塔架），然后他就回到后端测试大厅。

酒泉卫星发射中心测发部门工程师孙辉：今天他们刚好有工作，然后在这个画面里面呢就能看到她，平时的话倒不经常。就会感觉很心安，间隔1.5公里，她在前面干活，我在后面干活，为了同一个事业共同努力。

在孙辉和李苗苗的家里，我们见到了他们五岁的儿子，平时两人工作都忙，很少有时间照顾儿子。

孙辉告诉我们，虽然有遗憾，但是每次看到自己指挥的火箭发射成功的那一刻，觉得一切都是值得的。

像孙辉、李苗苗一样，艰苦的条件并没有阻挡他们对理想追逐的脚步。

在火箭转运现场，我见到了神舟十四号任务的零号指挥邓小军。他虽然是一名八零后，但已经在这里待了19年了。他说，对航天的热爱和执念是他坚守大漠最大的动力。

邓小军的爱人也是一名航天人，他们的儿子已经13岁了。平时虽然都在航天城，但一家三口相聚的时间还是不多。在转运现场，我给他们拍了一张全家福。

在酒泉卫星发射中心测发部门，像邓小军、孙辉这样的航天夫妻就有十几对。

这几年，随着中国航天事业的发展，也吸引了越来越多的年轻人来到这里，扎根大漠，他们的平均年龄只有28岁。

这里的航天人告诉我，胡杨是酒泉卫星发射中心的标志，这种植物一旦扎根，就会从少变多，由弱转强，最终成为戈壁滩上的震撼景观。就像在这里扎根的航天人，投身大漠，无怨无悔，干惊天动地事，做隐姓埋名人。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)