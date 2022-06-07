国家外汇管理局6月7日发布的数据显示，我国5月末的外汇储备规模为31278亿美元，较4月末上升81亿美元，升幅为0.26%。

“5月，我国外汇储备稳中趋升，主要是因为美元指数小幅下跌，主要国家金融资产价格涨跌互现。”中银证券全球首席经济学家管涛说。

从国际市场的数据看，美元汇率指数（DXY）下跌1.2%至101.8，欧元上涨1.8%，英镑上涨0.2%，日元上涨0.8%。以美元标价的已对冲全球债券指数下跌0.1%；标普500股票指数与上月末基本收平，欧元区斯托克50指数下跌0.4%，日经225指数上涨1.6%。

资料图 新华社记者 张笑宇 摄

国际金融专家赵庆明表示，外汇储备以美元为计价货币，每月7日固定发布的外汇储备规模是会计账面的数据，它直接受到国际金融市场资产盯市价格和一篮子货币汇率波动等因素的影响。

今年以来，国际金融市场震荡加剧，美元汇率大起大落，我国外汇储备规模在小幅波动中保持基本稳定。“外汇储备规模的变化是汇率折算和资产价格变化带来的估值效应。从相对规模和各类充足性指标来看，我国外汇储备仍然充裕，无需过于关注外汇储备的一时涨跌。”管涛说。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，当前外部环境依然复杂严峻，全球经济面临的风险挑战增多，国际金融市场仍存在较大不确定性。“我国经济长期向好的基本面没有改变，将支持外汇储备规模保持总体稳定。”（记者 刘开雄）

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