本报昆明6月7日电 （记者张帆、徐元锋）日前，贝特瑞新材料集团股份有限公司20万吨锂电池负极材料一体化基地项目在云南大理白族自治州祥云县开建，项目负责人蒋洪福说，公司选择祥云，一方面是着眼于开拓东南亚南亚市场，另一方面也看好当地的投资环境和服务保障。据云南省发改委统计，全省二季度已开工重大产业项目919个，总投资3043亿元，且单个项目投资规模较一季度明显扩大。

基于当地产业发展基础和区位、资源优势，未来在构建新发展格局、推进实现“碳达峰、碳中和”目标中，云南产业发展将迎来重大机遇。云南省委不失时机地推进产业强省建设，将产业发展与招商引资、改善营商环境一体推进，省委每季度听取各州市项目开工情况汇报，激励各地因地制宜发展产业。

5月末，昆明市与世界500强企业正威集团签下“大单”，在新能源、新材料领域获得数百亿元投资，助力春城迈向绿色“双碳”新能源科技城市。一季度的开工汇报会上，省会昆明因数据不佳排在了第二位，市委书记、市长带头赴省外精准招商，大抓产业、主攻工业，昆明在二季度开工汇报时重回第一。

云南眼下在广大基层干部中倡导“作风和效能革命”，党政领导深入企业和建设一线解决问题，给投资者省时间、去环节、降成本、搭平台，竭力打造一流营商环境，贝特瑞新材料集团股份有限公司项目今年2月签约后，祥云县组织专班，挂图作战，“一对一”“面对面”解决企业需求。楚雄彝族自治州禄丰市在市乡村三级设立“办不成事”反映窗口，通过联席会议会商、交办、反馈机制，合力解决群众烦心的“疑难杂症”。

云南产业发展明确以绿色化、数字化、智能化为方向，突出绿色低碳转型，注重延链补链强链。刚出台的“产业强省三年行动”将重点瞄准现代农业、绿色铝、光伏、生物医药、新材料、现代物流等产业，朝着建成现代农业强省、绿色铝谷、新材料产业基地的目标迈进。工业重镇曲靖市一季度新兴产业增加值同比增长5倍多，绿色硅光伏和新能源电池产业异军突起，硅棒及切片产能占全国的18%左右，磷酸铁锂正极材料产能占全国的三成多。

今年一季度，云南经济实现“开门稳”，地区生产总值同比增长5.3%。1—4月规上工业增加值同比增长8.7%，增速高于全国4.7个百分点。

《 人民日报 》（ 2022年06月08日 06 版）

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