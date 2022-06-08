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国家首批大型风电光伏基地项目

腊巴山风电项目正式开工

2022年06月08日04:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报成都6月7日电  （记者王明峰）7日，位于四川省凉山彝族自治州德昌县的腊巴山风电项目正式开工建设。这是国家首批大型风电光伏基地项目，也是雅砻江流域水风光互补绿色清洁可再生能源示范基地标志性项目。

　　腊巴山风电项目装机容量19.2万千瓦，拟建设60台风电机组，风机分布于腊巴山主山脊北段、中段及西侧沿雅砻江河谷延伸支脉。腊巴山风电项目计划于2022年10月首台机组吊装，2023年9月全部机组投产发电。据了解，雅砻江流域水风光互补绿色清洁可再生能源示范基地全部建成后，每年可贡献清洁电能超2200亿千瓦时。腊巴山风电等效年利用小时数2612小时，建成后每年可为四川提供约5.01亿千瓦时的清洁电能，可满足约21万户家庭年用电量。其每年发出的电量可节约标准煤约16万吨、减少二氧化碳排放约40万吨，对实现节能减排目标具有重要意义。为助力实现我国“碳达峰、碳中和”目标，雅砻江流域水电开发有限公司在水能资源开发的基础上，提出了流域新能源及抽水蓄能开发“四阶段”战略。根据国家规划，雅砻江流域水风光互补绿色清洁可再生能源示范基地，总规模超8000万千瓦，其中风电、光伏发电超4000万千瓦、抽水蓄能发电超1000万千瓦。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月08日 06 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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