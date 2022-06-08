本报北京6月7日电 （记者蒋建科）农业农村部食物与营养发展研究所日前举行“大食物观”线上学术研讨会。会议以“大食物观”为主题，围绕动物、植物、微生物等食物资源的开发现状、重要创新进展及存在的问题开展研讨。

研讨会交流了营养视角下我国食物自给率的现状、植物性食物开发思路、动物蛋白保障方案、水产品生产潜力分析、植物基和替代蛋白等未来食品发展的重点任务与挑战，提出了下一步的创新方向和政策建议。中国农业科学院党组书记张合成介绍，科技创新要突出重点，强化粮食安全战略研究，加强耕地到国土空间拓展创新，加强非农业资源拓展创新，加强食物品种生产方式创新。国家食物与营养咨询委员会主任陈萌山表示，有关方面要以大食物观为指引，按照新发展理念的要求，在确保粮食安全基础上，抓紧构建与大食物观相适应的政策体系和技术支撑体系，全方位、多途径开发食物资源，以更好地满足人民群众日益多元化、健康化、个性化的食物消费需求。

据了解，会议进行了网络直播，1.8万余人次实时在线观看。

《 人民日报 》（ 2022年06月08日 06 版）

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