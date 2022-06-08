广西市场主体突破400万户
同比增长4.42%
2022年06月08日05:00 | 来源：人民网－人民日报
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本报南宁6月7日电 （记者庞革平）记者从广西市场监督管理局获悉：截至5月30日，广西实有市场主体突破400万，同比增长4.42%。其中，企业107.42万户、个体工商户286.34万户，同比分别增长9.73%和2.63%。今年以来，广西将稳市场主体保就业放到更突出位置，助力企业爬坡过坎渡难关，全区市场主体运行总体平稳。
今年1至4月，广西全面落实相关纾困政策，缓解市场主体经营压力，办理留抵退税176.62亿元，投放银税互动贷款566.25亿元。
《 人民日报 》（ 2022年06月08日 08 版）
(责编：袁勃、牛镛)
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