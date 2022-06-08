本报记者 龚仕建

最近，陕西省安康市汉滨区的山林坡地上一派繁忙景象。14.9万亩林下富硒魔芋种植基地里，农民正忙着施肥、浇灌。与此同时，在汉滨区五里工业集中区，巴山佳芋食品有限公司的生产车间内，机器轰鸣，工人正在赶制魔芋饮品的订单。原本一斤只卖三四元的鲜魔芋，通过深加工后每斤产值可达100多元。

“去年我们实现销售额1.2亿元，今年计划突破1.8亿元。”公司负责人黎阳贵说。通过提升价值链，魔芋这种原本不起眼的“土疙瘩”，变成了助农增收致富的一大来源。2021年，汉滨区魔芋产业实现产值13.2亿元，户均增收1800元。

近年来，汉滨区从“链”上发力，选择富硒食品、新型材料、纺织服装等基础好、潜力大的产业，按照大集团引领、大项目推动、集群化发展、园区化承载的思路，通过延长产业链、提升价值链、打通供应链、完善利益链，“四链融合”促进产业发展。

“目前订单已经排到几个月后。”安康新乐祥纺织工贸有限公司总经理顾芝红告诉记者，受疫情影响，此前有的企业因物流不畅，虽然不缺订单，但缺原材料。自己的企业之所以能够快速复工达产，是因为80%的终端一级产业链可以实现本地配套。

延链补链，畅通循环，企业生产才能稳得住、活起来。为此，汉滨区在与外地大型商家签订销售协议的同时，把190余家本地农业公司、农业园区、合作社整合起来，建成社会化服务、优质产品流通服务、电子商务服务三大平台，形成订单化生产、批量化供应的产业供应链体系。

为让当地农户分享更多产业链、价值链、供应链的增值收益，汉滨区鼓励农户以技术等要素入股龙头企业，形成产权联合的利益共同体，获得收益分红。通过不断延长工业产业链，建设种植养殖产业示范基地，发展第三产业，3.28万户农户由此嵌入了特色产业链。

从拉长产业链、提升价值链、打造供应链到完善利益链，汉滨区不断推进经济社会高质量发展。2021年，全区规模以上工业总产值增长23.9%，其中富硒食品增长14.5%、新型材料增长16.6%、纺织服装增长25.6%。

“经济发展靠产业，产业优势靠链条。要想以高质量产业建设保障高水平产业发展，还得做足‘链’上文章，锻造产业竞争新优势。”汉滨区委书记范传斌说。

《 人民日报 》（ 2022年06月08日 08 版）

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