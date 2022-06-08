本报珠海6月7日电 （记者贺林平）《珠海市帮助市场主体纾困解难促进困难行业恢复发展若干措施》日前印发，将全力推动受困市场主体恢复发展。

帮助中小微企业纾困解难，进一步缓解其融资难题，珠海市专项转贷资金池有实招。截至目前，资金池转贷规模已达104亿元，累计为224家中小微企业提供转贷服务，为企业过桥转贷节约成本约1.17亿元。

《 人民日报 》（ 2022年06月08日 08 版）

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