本报北京6月7日电 （记者贺勇）记者从北京海外高层次人才协会获悉：截至目前，来自全球91个国家和地区的5016个项目报名参加将在北京举行的HICOOL2022全球创业大赛，报名数量同比增长25%，其中海外组项目同比增长39%。

作为北京首个以海内外人才创业大赛为主体的综合性国际人才活动，HICOOL全球创业者峰会暨创业大赛面向全世界公开遴选一批拥有全球首创、世界领先技术的创新项目和企业，通过奖金、政策、服务等多重保障，推动顶尖人才与优质创业项目在北京落地发展。经过近3年的发展，全球创业大赛已成为高层次国际人才向北京集聚的重要窗口。

据介绍，本届大赛在全球范围内设置七大报名赛区，广泛征集海外创业项目和本土创业项目，涵盖了新一代信息技术、高端装备、医药健康等7条专业科技赛道。大赛共设置140个参赛项目获奖席位，总奖励资金为1亿元人民币。

《 人民日报 》（ 2022年06月08日 11 版）

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