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液冷技术有望为数据中心节能降耗（专家观点）

刘  明   赵永新
2022年06月08日05:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　“无论从政策角度、市场需求还是技术成熟度看，均标志着数据中心进入‘液冷时代’。”在前不久举行的2022数据中心液冷技术研讨会上，中国电子节能技术协会秘书长吕天文等与会专家建议，应大力推广先进液冷技术，建设绿色数据中心。

　　当前，随着数据中心的高速发展，能耗快速增长成为数据中心产业发展中不容忽略的问题。“东数西算”工程的全面启动和“双碳”目标的提出，则成为数据中心节能降耗的强劲驱动力。

　　专家指出，传统的风冷已无法满足数据中心散热的及时性要求。数据中心的计算能力由芯片决定，但是随着整个服务器主流芯片的功耗不断增长，如果继续采用风冷技术，将难以为继。“传统的风冷方式已经受到了很大的限制，液冷作为新一代数据中心的制冷方式呼之欲出。”曙光数创副总裁姚勇认为。

　　液冷技术是指使用液体取代空气作为冷媒，与发热部件进行热交换，带走热量的技术。该技术在上世纪80年代崭露头角，90年代出现一些通信设备的液冷基站。随着21世纪初云计算时代的到来，数据中心需要更高功率、更大规模部署，液冷概念被正式提出，相关技术逐步成熟。目前，许多大型IT企业加强了数据中心液冷市场的产品开发力度。

　　吕天文认为，液冷技术的兴起为数据中心节能降耗带来了无限可能。他说：“液冷技术不仅能够满足数据中心高密度、低能耗的发展需求，还将驱动数据中心内的各种配置和部件进行创新，带来一场持续性的优化改革。”

　　根据液体冷媒和发热源的接触方式，液冷技术可分为冷板式（间接接触）、喷淋式（直接接触）、浸没式（直接接触）。相比之下，浸没式液冷能够更好地满足节能降耗需求。

　　与会专家介绍，国内相关企业不仅形成了完整的贴合数据中心需求的液冷方案，更结合不同的制冷原理研发出了节能减碳效果更好的方案。其中，曙光在2011年开始相关技术研究，而后实现冷板液冷服务器大规模商业化应用。2013年，曙光推出浸没相变液冷技术，统计数据显示，浸没相变液冷极大提高了系统的换热效率，PUE（数据中心消耗的所有能源与IT负载使用的能源之比）最低可降至1.04，相比传统风冷数据中心能效比提升30%。据介绍，这项技术已应用于全国20多个城市，覆盖科研、金融、教育、医疗、人工智能等多个行业。

　　“产业绿色化、集约化发展已成为必然趋势，浸没液冷技术基于多项技术优势与发展潜力，将迎来快速发展的机遇期。”吕天文认为，该技术将带动数据中心节能技术研发与应用不断革新，为信息产业的绿色发展拓展更广阔的空间。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月08日 17 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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