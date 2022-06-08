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全额退还增值税留抵税额政策行业范围扩大

2022年06月08日05:06 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京6月7日电  （记者汪文正）财政部、税务总局7日发布公告明确，扩大全额退还增值税留抵税额政策行业范围，将《财政部 税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》第二条规定的制造业等行业按月全额退还增值税增量留抵税额、一次性退还存量留抵税额的政策范围，扩大至“批发和零售业”“农、林、牧、渔业”“住宿和餐饮业”“居民服务、修理和其他服务业”“教育”“卫生和社会工作”“文化、体育和娱乐业”企业（含个体工商户），自7月1日起执行。

　　公告明确，符合条件的批发零售业等行业企业，可以自2022年7月纳税申报期起向主管税务机关申请退还增量留抵税额、一次性退还存量留抵税额。

(责编：袁勃、牛镛)

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