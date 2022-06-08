本报北京6月7日电 （记者邱海峰）国家外汇管理局7日公布的数据显示，截至5月末，我国外汇储备规模为31278亿美元，较4月末上升81亿美元，升幅为0.26%。

“5月，我国外汇市场运行总体平稳，境内外汇供求保持基本平衡。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英说，国际金融市场上，受主要国家货币政策及预期、全球经济增长前景、地缘政治局势等因素影响，美元指数小幅下跌，主要国家金融资产价格涨跌互现。外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额增加，与资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。

王春英表示，当前外部环境依然复杂严峻，全球经济面临的风险挑战增多，国际金融市场仍存在较大不确定性。但我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，经济长期向好的基本面没有改变，将支持外汇储备规模保持总体稳定。

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