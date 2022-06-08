本报记者 王俊岭

贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县依托荒山坡地资源优势，因地制宜发展光伏发电产业，将清洁电能用于生产运行。图为技术人员日前巡检罗甸县一荒山光伏发电项目。

胡攀学摄（人民视觉）

日前，中国银保监会发布了《银行业保险业绿色金融指引》（简称《指引》），自6月1日起执行，以引导银行业保险业发展绿色金融，有序推进碳达峰、碳中和工作。

《指引》共36条，要求银行保险机构从战略高度推进绿色金融，加大对绿色、低碳、循环经济的支持，防范环境、社会和治理风险，提升自身的环境、社会和治理表现，促进经济社会发展全面绿色转型。

在组织管理方面，《指引》明确银行保险机构董事会或理事会承担绿色金融主体责任，负责确定绿色金融发展战略，高级管理层负责制定绿色金融目标，建立机制和流程，明确职责和权限。同时，《指引》还提出给予绿色金融工作负责人和相关部门充分授权，配备相应资源，并在绩效考核中充分体现绿色金融实施情况。

在政策制度及能力建设方面，《指引》要求银行保险机构建立并不断完善环境、社会和治理风险管理的政策、制度和流程，明确绿色金融的支持方向和重点领域，对国家重点调控的限制类以及有重大风险的行业制定授信指引，实行有差别、动态的授信或投资政策，实施风险敞口管理制度。

在投融资流程管理方面，《指引》一方面提出对在环境、社会和治理方面存在严重违法违规和重大风险的客户，应当严格限制对其授信和投资，另一方面也鼓励银行保险机构提升绿色金融管理水平，采取差异化、便捷化的管理措施，优化对小微企业融资、线上融资等业务的环境、社会和治理风险管理。

上海金融与发展实验室主任曾刚在接受本报记者采访时表示，近年来，中国的绿色金融实现了快速发展，银行业逐步建立了涵盖监管指引、统计制度、指标评价的绿色金融制度体系，保险业在发展环境污染责任保险等绿色保险方面也取得了积极成效。与此同时，随着形势变化，绿色金融领域也出现了一些需要补齐的短板。

“一方面，不少金融机构围绕低碳发展目标开展了卓有成效的绿色金融创新，丰富了产品和业务模式，进一步强化了金融对绿色、低碳、循环经济的支持；另一方面，实践中，不同的银行与保险机构之间在绿色金融领域存在一些差异和差距，特别是不少中小金融机构还缺乏发展绿色金融的有效思路和办法。《指引》的出台，吸收借鉴了一些金融机构的先进经验，在业务流程、组织管理、风险控制、信息披露等多方面建立了统一的规范，有助于进一步提升银行业与保险业服务绿色发展的能力。”曾刚说。

在招联金融首席研究员董希淼看来，《指引》的内容十分丰富，涵盖了不同性质、类型和规模的银行保险机构，具有很强的引领性和指导性，有助于引导银行保险机构进一步加大对绿色发展的支持。“目前，绿色金融的产品形态主要包括绿色信贷、绿色债券、绿色发展基金、绿色保险、碳金融产品等。下一步，银行业和保险业应在《指引》的基础上加快绿色金融创新，积极构建整体协同、分工明晰的多层次绿色金融服务体系，推出更多服务绿色发展的产品和服务。”董希淼对本报记者说。

中国银保监会有关部门负责人表示，加大对绿色发展的支持是金融服务实体经济的重要内容，银行保险机构应当根据国家绿色低碳发展规划和相关政策，将更多金融资源投入到绿色低碳发展领域，切实提升绿色金融服务质效。《指引》适用范围涵盖了不同性质、类型和规模的金融机构，提出了一些具有指导性、原则性的政策要求。银行保险机构在政策执行过程中要结合自身职能定位和经营实际，实事求是、因地制宜开展绿色金融管理工作。

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