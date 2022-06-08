据新华社北京6月7日电（记者王优玲）全国自建房安全专项整治工作部际协调机制第一次全体会议暨全国自建房安全专项整治工作推进视频会议7日在北京召开。会议强调，对经营性自建房集中开展“百日行动”是当前工作的重中之重。要盯紧盯牢关键环节和重点任务，聚焦3层及以上、人员密集、违规改扩建的经营性自建房，加快推进排查整治。

会议强调，对存在严重安全隐患、不具备经营和使用条件的，立即采取管控措施，做到“人不进危房、危房不进人”。要真抓实干，真正摸清本地区自建房底数和现状，确保排查数据全面、真实、可靠。要倒排时间，早部署、早排查、早处置，不等不靠，确保按期完成目标任务。同时，动员各方力量共同推动专项整治，排查力量向基层下沉，发挥好基层党组织战斗堡垒作用，发挥好城管和各专业执法队伍、村（社区）“两委”、物业的前哨和探头作用。大力发动群众参与，形成群防群治的良好工作局面。充分发挥行业部门作用和专业优势，用好行政许可、行业准入和事中事后监管等管理手段，完善全链条监管，强化审批后监管。

会议强调，要加强宣传引导，形成良好的社会氛围。要注重方式方法，耐心细致做好群众工作，妥善化解矛盾纠纷。会议指出，要在扎实开展“百日行动”的基础上，抓紧建章立制，及时总结经验，将好的做法上升为管理制度。积极推进地方房屋安全管理立法工作，突出抓好房屋安全体制、机制和法制建设，研究建立房屋体检、住房养老金和房屋质量安全保险等制度，加快建立健全房屋安全管理长效机制。

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