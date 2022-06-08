一条船背后的乌江保护之路
2022年06月08日07:59 | 来源：新华社
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6月2日，尤荣利操作垃圾清理船在江面上清理垃圾。
60岁的尤荣利是毕节市黔西市新仁乡化屋村村民，从20世纪90年代开始，尤荣利全家都以打鱼为生。近年来，化屋村全面取缔网箱养殖，全面完成退捕任务，尤荣利也和家人们一起成立了黔西市画廊航务有限公司，转“渔船”为“游船”。除了经营游船，尤荣利还义务承担了江面垃圾清理的工作，为乌江的生态维护尽自己的一份力。
全面禁渔生态修复，水环境日益向好，加上特色民族风情，如今的化屋村，吸引了众多游客前来观光。
新华社记者欧东衢摄
(责编：王震、陈键)
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