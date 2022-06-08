原标题：聚焦“一网统管”成效 服务“数字政府”发展

在数字时代的大潮中，没有一座城市与区域的发展能够脱离数字技术的创新赋能。如今，技术变革的驱动力与治理生态的多元化、治理问题的复杂化以及治理需求的多样化，正倒逼城市治理向着数字化、智能化、精准化、一体化的方向迈进。

在新的阶段，数字政府建设的核心问题，正在从如何“建”变为如何“用”。而提升城市数字化变革效能的关键，就是如何实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务，更深层次推动“一网统管”“一网通办”等治理服务的创新应用。作为数字化解决方案领导者，紫光股份旗下新华三集团将在“云智原生”战略深化之年，与城市和政府数字化一路同行，以“城市操作系统”为底座，以技术融合、业务融合、数据融合为抓手，推进政府数字化改革，提升政府的协同管理和服务水平，为经济社会高质量发展打造新引擎。

从疫情防控，到城市管理，错综复杂的治理需求给城市管理者带来了沉重的压力。传统的基层治理模式仍旧存在管理手段落后、责任层层加码、交叉管理等问题。当城市治理的维度越来越宽、领域越来越广，群众期盼越来越高、诉求越来越多元，如果仍然靠人盯人、会连会、文转文，显然解决不了数字时代带来的新挑战、新问题。这就迫切需要形成一体化的指挥联动，不同部门之间在一个平台上数据互联互通、业务高效协同。因此，“一网统管”成为了当下的重点工作，是城市数字化变革下一阶段的主阵地。

在新华三集团首席数字官张鹏看来，面临越来越复杂和艰巨的城市治理需求，城市数字化建设将从更加注重纵向应用转变为更加注重横向拉通，实现经验判断型向数据分析型转变、被动处置型向主动发现型转变、人力密集型向人机交互型转变、层级批转型向一体联动型转变。

在这些转变的背后，新华三打造的“一网统管”平台，紧紧围绕“高效处置一件事”的工作目标，通过流程再造、制度重塑，统事、统人、统制，实现可观（一屏观全城）、可管（一网管全域）、可指（一体联动指挥）、可防（显性风险防范）、可研（潜在风险预警）五大目标，为提升城市治理体系和治理能力现代化水平打造利器。

从单点式的变革，到全局式的重构，“一网统管”已经成为了重构数字政府底座，推进数智治理创新的“最优解”。但作为承载整个城市协同治理的平台，“一网统管”的建设难度远超以往，不但需要设计者和建设者具备“云网数安”的技术储备和深度理解，更要对“一网统管”如何与业务融合有着充分的经验。在张鹏看来，“一网统管”的本质就是以“实时数据+智能算法+流程再造+制度重塑”的融合，实现“一屏观全域、一网管全城”，从底层上以数字化技术彻底重构城市的治理流程和制度。

为了能真正构建出高度统一的数字政府创新平台，新华三集团设计出了由“七个一”组成的“一网统管”整体架构。以全栈能力的数字底座实现数据和资源的共享共治；以全面感知的指标体系实现“数在我手、数为我用”；以全面闭环的处置体系实现跨层级、跨领域、跨部门、跨行业高效运转；以全域覆盖的网格体系实现最低层级的分解，最早时间的介入，最小成本的方案，最快速度的处置，最难问题的会诊；以全貌呈现的时空体系实现精准呈现城市运行态势；以全时响应的指挥体系实现高效地落实决策和部署；以全景同步的交互体系实现最好地多屏搭配联动成效。

张鹏表示，在一网统管的运行过程中，既有主动发现，又有被动发现，还有靠人工智能发现的问题和事件，这些问题和事件最终都汇入“一网统管”平台，按照“上报、受理、分拨、处置、审核、办结”的全流程处置事件，形成省、市、县、镇、社区、网格的六级联动的指挥体系，实现吹哨报到、接诉即办、未诉先办。同时，“一网统管”平台全面打通与疫情防控、数字城管、市场监管、应急指挥等条线用户、外部系统的无缝对接，通过融事通、网格通等功能模块，实现各类事件的闭环处置。

在2022年，复杂多变的疫情防控形势让各个城市的治理能力和水平迎来了一次“大考”。从面向群众构建及时有效的沟通渠道，到实现精准化智能化的网格式管理；从数据精准研判重点对象，到智能调度高效处置，数字化创新在疫情防控中展现出了无可替代的重要价值。疫情防控是数字政府创新的一个缩影，也给“一网统管”提供了新方向。

面对千头万绪的诉求和任务，新华三集团将“事件”作为“一网统管”的核心抓手，为“一网统管”的落地构建了一整套完整的运行体系。在这套体系背后，新华三能够帮助管理者梳理“一件事”清单，改造“一件事”流程，接入部门应用系统，建立城市体征指标体系，打造全局“一屏总览”、政令“一网智达”、执行“一贯到底”、现场“一键调取”、监督“一览无余”等数字化协同工作场景。

“一网统管”中最重要的一环就是基层治理数字化。基层治理千条线的问题由来已久，但始终存在管理难协同、基层负担重等问题。张鹏表示，“一网统管”一定是一格到底、一格多能的架构，通过网格真正实现全面发现、权责明晰、高效执行、全程监管和精准治理。让各种事件能“规”格、“合”格、“定”格，实现一个公共网格、复用网格、专用网格相结合的网格体系，才能让基层治理的各种事项沉淀下来，满足人、地、事、物、组织、情六大方面的数据落格、责任进格、服务在格的要求。

同时，新华三将引入数字孪生作为“一网统管”的技术支撑。张鹏提出，数字孪生绝不仅仅等同于精细的三维建模，数字孪生一定是利用物体全域标识、时空AI、BIM、GIS、CIM等孪生技术，通过规划、建设、治理的数据在数字空间的整体建模，为“一网统管”的事件研判分析、智能调度指挥和算法驯养形成一个立体的支撑，而不是为了技术而技术。

如今，依托“一网统管”的完整架构和一整套全方位的运行体系，新华三集团能够为不同政府提供定制化的解决方案，针对不同城市的重点需求和场景，让数字化创新能够真正在城市中融合生长。比如，在浙江数字化改革的第一线，新华三就在全省上线了一体化、智能化公共数据平台，助力数智组工、未来社区等项目建设。同时，新华三也将在参与改革的过程中将浙江的经验和方案复制到其他城市，推动城市与政府数字化变革的迭代发展。

迈进“十四五”，数字政府的建设和创新不能仍旧停留在浅尝辄止的尝试中，而是要以全方位的重构打造治理体系和治理能力现代化的数字平台。在数字化与治理场景深化融合的重要机遇期，新华三集团将以“云智原生”战略推动“数字大脑”的迭代创新，赋能数字政府的实践落地，以数智之力提升基层政府的协同力、执行力，提升百姓的幸福感和满意度。（辛文）

(责编：曹淼、李源)