近日，神舟十四号航天员刘洋

的一张入学照片

引起了许多网友关注

这张照片背后

还有一段她关于追梦的特殊回忆

↓↓↓

看到军校报到时的珍贵照片

刘洋回忆青春岁月

这张照片是刘洋到军校时

第一次领军装留下的

高中时，刘洋成绩优异

梦想是考上一所心仪的大学

但她的一个决定改变了人生轨迹

当时我国开始招收第七批女飞行员

刘洋选择了报考军校

来到军校后，刘洋却从一名“优等生”

变成了“差等生”

“队列走得不行，体能也不行

跑步也是最后”

这让她感到挫败

“我简直不知道自己

为什么要到这里”

同学回信让她重拾信心

感谢18岁的自己没有放弃

刘洋给同学写信诉说自己的苦恼

同学回了一封很长的信

信中同学说

自己其实非常羡慕刘洋

“你已经有了非常明确的目标

你要成为新中国第七批女飞行员”

这封信帮刘洋重新坚定了目标

“我的定位就是女飞行员

一名优秀的战斗员

我的目标已经摆在那里

还有什么可迷茫的？”

回忆起这些

刘洋含泪感谢18岁的自己

“想对18岁的自己说

谢谢你，不管遇到什么困难

还好你坚持，不放弃”

不少网友看后纷纷表示

不轻言放弃，坚持就是胜利！

如果有机会对18岁的自己说句话

你会说什么？

(责编：赵欣悦、岳弘彬)