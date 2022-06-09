新华社北京6月8日电 题：如何确保实现外贸保稳提质目标？商务部、海关总署、中国人民银行回应热点关切

新华社记者谢希瑶、邹多为、吴雨

今年政府工作报告提出进出口保稳提质的预期目标，近日国务院办公厅印发《关于推动外贸保稳提质的意见》。相关政策推进落实情况如何？怎样确保外贸实现保稳提质目标？在8日举行的国务院政策例行吹风会上，商务部、海关总署、中国人民银行有关负责人作出回应。

4方面举措推动外贸实现保稳提质目标

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文介绍，针对当前外贸发展面临的困难问题，商务部会同国家发展改革委等27个部门研究出台了相关政策，目的是保主体、保订单、保市场、保信心、保履约。具体来说：

一是着力推动外贸领域保通保畅。确定重点外贸企业名录和相关物流企业及人员名录，并对生产、物流、用工等各方面予以保障；将外贸货物运输纳入重要物资范围，全力保障货运物流运输畅通；对一些重要海港、空港集疏运方面有序畅通疏通等。

二是着力加大财税金融支持力度。扩大出口信用保险短期险规模，针对中小微外贸企业进一步提高承保覆盖面，缩短理赔时间；支持银行机构不盲目惜贷、抽贷、断贷、压贷，梳理一批急需资金的中小微外贸企业名单等。

三是着力帮助外贸企业抓订单拓市场。优化创新线上办展模式；鼓励中小微企业通过线上方式与国外客户进行对口洽谈；加强线上广交会和跨境电商平台联动互促；鼓励创新、绿色、高附加值产品开拓国际市场等。

四是着力稳定外贸产业链供应链。支持劳动密集型外贸产业在国内实现梯度转移；支持企业在综合保税区内开展“两头在外”保税维修，探索开展汽车发动机、变速箱等产品保税再制造试点等。

促进外贸货物运输保通保畅

着力推动外贸领域保通保畅是当前稳外贸重中之重。王受文表示，全球十大集装箱港口中有七个是中国港口，尽管受疫情影响，我国运筹能力仍然较强。

海关总署综合业务司司长金海介绍，海关推出扩大海运及内河运输船舶“联动接卸”、转关货物“离港确认”等措施，深入推进进口货物“船边直提”和出口货物“抵港直装”试点，支持开展铁路“快速通关”等业务，保障口岸通关环节安全畅通。

围绕企业急需货物、农食产品等商品通关诉求，海关总署近期出台了促进外贸保稳提质10条措施，对提高进出境物流效率、保障重点区域产业链供应链循环畅通、建立完善服务企业的长效机制等作出具体部署。

海运成本高企给外贸企业带来较大压力。王受文表示，商务部将组织相关商协会帮助中小微外贸企业和大型运输企业对接，直接安排舱位方面的供需衔接，降低企业海运成本。

加大对稳外贸金融支持力度

中国人民银行国际司负责人周宇在吹风会上介绍，1至4月，企业新发放贷款平均利率4.39%，较去年全年水平下降0.22个百分点，是人民银行有统计记录以来的低位，企业融资贵问题持续得到缓解。

4月，人民银行、外汇局出台了23条金融助企纾困一揽子措施，其中包含了诸多稳外贸的金融举措：将优质企业贸易外汇收支便利化政策推广至全国，开展更高水平人民币结算便利化和企业外债便利化额度试点，允许具有贸易出口背景的国内外汇贷款结汇使用……

“目前人民银行正在指导下属分支机构和金融机构出台具体的落地实施方案，使这些政策真正让外贸企业获益。”周宇说。

汇率波动对外贸企业的影响不言而喻。周宇说，相关部门协同发力，指导金融机构为进出口企业提供更多的汇率风险管理产品，帮助外贸企业规避汇率风险，降低避险成本；同时减免一些中小微企业的外汇交易手续费，降低企业外汇套期保值成本，减少外汇套保保证金占用。

数据显示，1至4月，企业外汇套保规模同比增长48%，首次办理汇率避险业务的企业数量新增近1万家。

周宇表示，人民银行将继续推进汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性，发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器的作用，引导市场主体树立“风险中性”的理念，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

推动跨境电商加快发展提质增效

跨境电商正处在创新发展窗口期，也是促进外贸高质量发展重要抓手。商务部对外贸易司司长李兴乾指出，随着各国疫情防控形势的变化，拉动跨境电商等新业态快速增长的因素也在发生变化。

“这就要求包括跨境电商在内的各种外贸新业态进一步增强创新能力，为各国消费者提供更富有个性化的便利服务。”李兴乾说。

李兴乾介绍，商务部将聚焦行业痛点，解决跨境电商发展的共性问题。一方面，尽快出台便利跨境电商出口退换货的政策措施，支持符合条件的跨境电商企业申报高新技术企业，优化跨境电商出口海外仓的退税流程，研究制定跨境电商知识产权保护指南等；另一方面，扎实推进跨境电商综试区建设，加快海外仓、市场采购等外贸新业态发展，推动跨境电商与其他业态联动互促、融合发展。

(责编：周志华(实习生)、袁勃)