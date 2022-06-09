本报北京6月8日电 （记者朱竞若、王昊男）“房山区阎村镇北京理工大学房山分校近14天累计报告1例本土确诊病例，即日起由高风险地区降为低风险地区。”随着北京市疾病预防控制中心副主任庞星火在8日召开的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上的通报，北京市高风险地区已实现清零。

日新增病例数连续降至个位数，已连续5天无新增社会面病例，9日起丰台区除封管控区外正常上班……庞星火介绍，“当前本市既往传播链已得到有效阻断，近期聚集性疫情的续发感染者均来自隔离观察人员，本轮疫情防控已取得阶段性成果。”

疫情防控和经济社会发展两手抓。一系列“稳增长、稳市场主体、保就业”的政策举措正在北京快速落地。

着力稳定产业链供应链。北京《关于应对新冠肺炎疫情影响促进本市先进制造业平稳运行的若干措施》提出15条具体举措，其中把稳定产业链供应链作为首要任务进行安排。为保物资运输畅通高效，北京将对货车司机实行“即采即走即追”闭环管理，全力打通运输堵点；同时，在严格落实防控措施前提下，为企业及时足量开具重点物资运输车辆通行证，简化办理流程，推进网上办理、即接即办。

加快布局大项目。“紧抓产业链优化布局，我们正在策划建设汽车零部件产业园。”北京经济技术开发区相关负责人介绍，聚焦集成电路、医疗器械等高端制造业，经开区已储备项目79个。

“硬政策”“暖举措”直达企业。了解政策，才能用好政策。6月7日，一场“助企纾困政策说明会”在线上召开，北京市政府多部门和区政府相关负责人在云上为企业耐心答疑解惑。北京市投资促进服务中心相关负责人介绍，活动非常受欢迎，累计有19万余家在京企业参会。

北京市发改委副主任王颖捷介绍，今年1—4月，北京服务消费和网上消费保持正增长，消费结构不断优化升级。全市重大投资项目储备库中亿元以上项目超2000个、项目总投资较上年同期增长近7000亿元。同时，新一轮中关村示范区先行先试改革举措落地实施，高精尖产业集群正加快培育壮大。“我们有‘稳’的基础，也有‘进’的后劲。”

《 人民日报 》（ 2022年06月09日 02 版）

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