本报上海6月8日电 （记者沈文敏）今年前5个月，长三角铁路共开行中欧班列1135列，同比增长8.8%，发运货物11.06万标准集装箱，同比增长6.5%，班列开行总体呈现稳中有升的态势。其中，5月份开行235列，环比增长12.4%，同比增长14.1%，有力支持了上海等地复工复产。

中国铁路上海局集团有限公司充分发挥中欧班列作用，全力承接转移货源，做到应接尽接、应运尽运，不断提高中欧班列运输效率和运行质量，保障国际铁路运输通道安全畅通。

在开行组织协调上，长三角铁路部门发挥集中统一调度指挥优势，加强与上海、江苏、浙江、安徽等地中欧班列平台公司、海关等的密切合作，摸清货源情况和班列开行需求，千方百计增加货运能力，精细制定班列开行计划。

“我们公司产品主要销往欧洲国家，铁路部门不断优化方案，运输时间有保障，为我们节约了不少物流成本。”浙江外运宁波船务代理有限公司经理竺维东说，从2021年1月到今年5月，公司有近1600个标准集装箱货物搭乘金华至杜尔日班列出口欧洲国家，助力当地制造业和产品更好“走出去”。

浙江义乌自2014年11月首开中欧班列以来，共开通至西班牙、俄罗斯、白俄罗斯、拉脱维亚、英国、捷克等12条中欧班列营运线路。搭载义乌中欧班列出口的商品，结构不断优化、货值不断提升，返程进口产品的种类也从牛奶、红酒、原材料等延伸至机械设备、木材家具等。今年前5月，义乌中欧班列共开行486列、运送2.37万标准集装箱，开行列数和货运量稳定增长。目前，长三角地区已形成义乌至部分欧洲国家以小商品为主要货源，苏州至德国汉堡、波兰华沙以电子产品和电器为主要货源，合肥至德国汉堡以白色家电及机械产品为主要货源的去程货物品类特征。

长三角中欧班列已成为国际物流陆路运输的重要方式，为区域外贸开辟了一条安全稳定、高效高质、绿色低碳的物流通道，搭载的商品结构不断优化，路线布局多向丰富，去回程班列日益均衡，“门到门”运输、接续运输等新型服务业态不断涌现，行业创新力显著增强。

《 人民日报 》（ 2022年06月09日 02 版）

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