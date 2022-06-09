陈丽莎

近年来，针对中小微企业发展遇到的瓶颈问题，国网浙江电力推出了降低接电成本、促企业节能增效、清理规范转供电费加价、发展供应链金融及绿色金融服务等举措，全力做好“六稳”“六保”工作，助力企业减负增效。

多措并举降低用电成本

4月1日，浙江首个电力接入工程费用分担机制在衢州正式落地，明确项目建筑区划红线外发生的电力接入工程费用由政府和供电公司共同承担，享受这项政策红利的企业实现了接电零成本。据测算，通过该政策的实施，仅衢州市每年就可减少企业接电成本约1.3亿元。今年，国网浙江电力还推动相关部门进一步明确电力接入工程费用分担机制相关要求，国网衢州、宁波、丽水供电公司率先推动地方出台落地文件，后续将推动实现地市落地政策全覆盖。

深化政企联动，实现企业办用电提速降本增效。据近日印发的《浙江省关于促进服务业领域困难行业恢复发展的政策意见》，国网浙江电力将继续实施中小企业用电设备容量160千瓦及以下低压接入电网并投资到表箱的举措，减少企业投资。

为更大力度优化电力营商环境，国网浙江电力还在企业项目储备环节，通过“立项赋码”实现电力服务关口前置，将供电方案答复时长压缩1/3，大幅提高企业接电效率；在施工审批环节，采用电力接入项目行政联合审批模式，申报材料由39项缩减为3项，切实减少企业办电的时间成本。

数智赋能提升服务水平

去年11月，浙江在全省层面明确联合构建产业链风险预警体系，国网浙江电力与浙江省经信厅就产业数据与能源数据深度融合开展合作。在企业侧，通过产业链供应链上下游分析，帮助企业提升市场预判能力、经营决策能力和管理能力；在政府侧，通过精准掌握全产业链运行态势，构建短期和中长期的产业链智能化预警调节机制，切实防范化解产业链断链断供风险。

在瑞安市，产业链预警平台监测到位于仙降街道的胶鞋产业园产能波动异常。当地供电公司第一时间走访企业，了解减产原因，并进行指导、帮扶。一方面，供电公司根据企业的产能特点，引导利用错峰分时和削峰填谷的生产方式，降低用电成本，并指导企业对老旧设备进行智能化改造，实现节能降耗。另一方面，根据企业资金不足、原材料上涨等客观因素，把信息实时反馈给政府相关部门，推动经信、税务等多部门联动精准帮扶企业。

通过推广综合能源服务，深度唤醒各类沉睡资源，实现能源的节约与时空互补，国网浙江电力积极建设能源互联网形态下多元融合的高弹性电网。在义乌，5G基站备用电池、制冷空调和电网实现协同互动，在备用电池“峰放谷充”模式和空调的智能启停下，基站在满足用电情况下可实现节能降费10%以上。

依托“工业碳效码”“双碳大脑”等数字化应用，纵深推进“供电+能效服务”多元服务体系，通过推动客户进行能效改造，全维度满足客户个性化能效提升需求。湖州长兴旭日粉体科技股份有限公司经过节能降碳改造，预计增加年产值约600万元，碳排放减少近200吨，实现能耗下降、利润提升。

随着数以千万计的小微企业入驻各大商业综合体、产业园区等转供电主体，国网浙江电力不断升级转供电费码，通过赋码，将更多政策优惠及时传导至终端用户，疏通转供电环节不合理加价的堵点，打通减费降价的“最后一公里”。2021年，国网浙江电力推广转供电费码20.3万户，协助清退电费4.6亿元。

技术助力缓解融资难题

近日，台州玉环市的3家能源产业供应链下游的中小微企业，在电网企业的信用支持下，分别快速获得了100万元左右的低息贷款，缓解了资金压力，堪比一场“及时雨”。

依托国家电网线上产业链金融平台“电e金服”，国网浙江电力推出基于区块链技术的供应链金融服务，让处在供应链末端的中小微企业更快获得优质融资，帮助缓解中小微企业融资难、融资贵问题。据统计，截至4月25日，国网浙江电力为398家供应商提供低息融资服务34.23亿元，其中中小微企业占比达83.75%。

此外，电力大数据对企业的金融征信评价也颇为关键。国网浙江电力从碳征信出发，创新构建碳征信评价体系，分析各产业链节能降碳、用能效率、合同履约、电费缴纳等情况，助力企业低碳转型发展，也让绿色发展的中小微企业享受到真金白银的实惠。

截至目前，通过“碳征信+金融”应用场景，国网浙江电力已累计为5738家企业测算碳征信，助力金融机构发放绿色贷款61.74亿元。

《 人民日报 》（ 2022年06月09日 11 版）

(责编：牛镛、袁勃)