本报天津6月8日电 （记者靳博）一艘外籍货轮近日停靠在天津港太平洋码头，船上27个标准集装箱的外贸货物在这里完成接卸。该批货物由航运公司班轮自境外运抵上海洋山港，办理沿海捎带转运手续后，由其他轮船运抵天津港，标志着全国首票境外集装箱班轮沿海捎带业务正式落地。

天津海关通过新增沿海捎带转关方式、测试改进业务系统、设立沿海捎带专岗等措施，支持沿海捎带新政策落地。在企业申请开展沿海捎带业务后，天津海关组织人员第一时间进行对接，帮助企业办理相关备案手续，并协助企业完成转关手续。

沿海捎带，指国际航行船舶在中国沿海港口间的外贸集装箱货物运输。试点外资公司开展沿海捎带运输，有助于外资航运企业分配优化航线网络，提升操作灵活度，缩短货物运输时间，也可以帮助破解供应链瓶颈，释放更多运力，进一步提升我国港口综合竞争能力，保障重点产业链供应链循环畅通。

《 人民日报 》（ 2022年06月09日 11 版）

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