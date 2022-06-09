李心萍

鲜明的政策导向、务实的具体措施，为中国经济带来“及时雨”，让市场主体吃下“定心丸”，有助于稳定预期

越是形势严峻，越要坚定信心、果断应对，在稳经济和助企纾困上发挥更大政策效应

4月29日，习近平总书记主持召开中共中央政治局会议。会议分析研究当前经济形势和经济工作，强调“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，这是党中央的明确要求”。今年以来，受国际环境更趋复杂严峻和国内疫情冲击明显的超预期影响，经济下行压力有所加大，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，稳增长、稳就业、稳物价面临新的挑战。在这样的背景下，经济稳增长的重要性、紧迫性更加凸显。

今年出台的各项留抵退税政策新增退税总额达到约1.64万亿元，加快今年已下达的3.45万亿元专项债券发行使用进度，今年新增国家融资担保基金再担保合作业务规模1万亿元以上……不久前，国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》（以下简称《一揽子政策措施》），提出六个方面33项措施。按照中央经济工作会议和《政府工作报告》总体思路、政策取向推出稳经济一揽子政策措施，是及时加大力度稳住经济大盘的重要举措。坚持围绕市场主体实施宏观政策，实行精准调控，不透支未来，也有利于政策实施的提速增效。

该免的免、应减的减、能缓的缓、该通的通、能上的上，细览《一揽子政策措施》不难发现：这些举措一方面聚焦当下，着重救急救困、稳岗稳企、打通卡点堵点；一方面放眼长远，着重拉动投资保持较快增长，为经济发展积蓄“进”的力量。“加法”更加有力，“减法”更为及时，鲜明的政策导向、务实的具体措施，为中国经济带来“及时雨”，让市场主体吃下“定心丸”，有助于稳定预期。立足当下、着眼未来，政策工具箱已经打开，效果究竟如何，关键还得看落实。

好的设计不会自动实现，要对政策再作全面筛查、细化实化，让市场主体和人民群众应知尽知、应享尽享。本次出台的一些普惠性政策，旨在兜底线、保基础，为经济发展积蓄基本力量。事实上，中小微企业往往处于经济循环的末梢，尤其需要政策阳光雨露的滋养。这也启示我们，应当不弃微末、突出实效，切实打通政策传导的“最后一公里”。

稳住经济大盘，需要一切从实际出发，因地制宜用好政策。政策的落地见效是一项系统工程，各地要摸清家底、把握机遇，立足实际进行精细化配套、精准化落实。同时，市场主体数量众多、覆盖面广，各地企业面临的困难、情况千差万别，也很难用一套政策、一种方案解决所有问题。只有及时掌握中小企业具体情况，为其量身定制配套措施，才能让好政策真正发挥雪中送炭的功效。总体上看，用活政策、用足政策，才能最大限度释放政策红利。

稳住经济大盘，还需要各地积极做好已有政策的调研反馈，储备更多增量政策工具。经济社会是不断发展变化的，这就要求我们密切跟踪政策实施情况，做好形势分析、政策效果调研等工作，针对出现的新现象、新问题，及时对政策措施加以调整、修正，力求实现更好的政策效果。此外，还应坚持用改革举措、市场化办法解难题，善于向改革要动力、要活力。

善谋者行远，实干者乃成。当前，中国经济压力叠加，实现今年确定的经济增长目标，必须付出更大更艰苦的努力。越是形势严峻，越要坚定信心、果断应对，在稳经济和助企纾困上发挥更大政策效应。迎难而上、奋发有为，风雨无阻向前进，集中精力办好自己的事情，我们就一定能战胜各种风险挑战，中国号巨轮就一定能劈波斩浪、行稳致远。

《 人民日报 》（ 2022年06月09日 05 版）

(责编：王震、陈键)