张向阳

周末和假期相约骑摩托车出游，在车友圈分享出行经历；头盔、摩托车记录仪等相关产品在电商平台上热销；短视频平台上，与摩托车相关的视频播放量持续走高……近年来，从社交平台到现实生活，年轻人群体中兴起的“摩托车风潮”逐渐走进公众视野，带动摩托车消费市场跑出加速度、进入消费升级新阶段。

数据显示，2021年我国摩托车的产量、销量均突破2000万辆，为近年来的最高水平。摩托车拥有方便、灵活、快捷等通勤优势，如今其社交属性愈发凸显，成为不少人表达个性的载体。复古型、个性化、定制款……多种多样的选择吸引着年轻消费者的目光，彰显个性成为选购摩托车的重要考量因素。在此背景下，摩托车贴膜、防护用具、服饰等周边产品的销量也不断增加。

摩托车制造并非新兴行业，我国曾是摩托车世界第一产销大国，一辆辆摩托车在城乡道路上飞驰而过的景象曾十分常见。但由于道路安全、废气排放、噪声污染以及行业内部存在的低端产品集中、功能创意不足、缺乏品牌竞争力等问题，摩托车产业的发展一度受到影响。随着年轻消费群体的兴起、高品质消费趋势的形成，摩托车产业迎来新的发展契机。这从一个侧面展现了我国消费端的强大韧性，也成为传统制造业转型升级的一个生动缩影。

从供给侧看，摩托车在年轻群体中走红，离不开制造企业在产品研发、打造品牌、延伸产业链等方面所下的苦功。搭建智能制造生产线，借助各类传感器提高生产效率和产品质量；通过工业互联网等“云上平台”，打通生产、包装、售后等环节的数据通道，提高产业链供应链稳定性和现代化水平……智能化生产成为产业转型升级的新“引擎”。从政策支持上看，摩托车产业作为装备制造产业集群的组成部分，已被纳入一些地区的发展规划。由此可见，政策利好给“助力”，智能制造赋“活力”，消费优化添“动力”，传统产业就能焕发新光彩、展现新气象。

制造业是立国之本、强国之基。2021年，我国制造业增加值规模达31.4万亿元，自2010年以来已连续12年居世界第一。在新一轮科技革命和产业变革引领下，我国制造业正加速向智能化、数字化、绿色化转型。从样式各异的摩托车满足年轻人个性化的社交需求，到自动巡检机器人让数百米深的矿井更安全；从工业互联网智能决策系统助力家居企业实现一键设计、一键报价、一键下单、一键生产，到装上“智慧大脑”的车间让生产管理成本更低、生产周期更短、生产收入更高……实践证明，传统制造企业要跟上发展步伐、迈上新台阶，离不开新技术的助力，也需要敏锐捕捉消费者的需求，不断挖掘新的增长点。加快数字化改造、智能化发展，更好契合市场新需求、掌握竞争主动权，传统制造业的转型升级定能为推动中国制造向中国创造转变注入强劲动能。

《 人民日报 》（ 2022年06月09日 05 版）

(责编：王震、陈键)