李 玉

习近平总书记在海南考察时指出：“中国人的饭碗要牢牢端在自己手中，就必须把种子牢牢攥在自己手里。”把种子牢牢攥在自己手里，必须下决心把民族种业搞上去，抓紧培育具有自主知识产权的优良品种。我们要围绕保障粮食安全和重要农产品供给集中攻关，实现种业科技自立自强、种源自主可控，用中国种子保障中国粮食安全。

把种子牢牢攥在自己手里，必须树立大种业观，不断推进种业创新。习近平总书记强调：“要从传统农作物和畜禽资源向更丰富的生物资源拓展，发展生物科技、生物产业，向植物动物微生物要热量、要蛋白。”菌草技术实现了光、热、水三大农业资源综合高效利用，有利于生态、粮食、能源安全。实现种业科技自立自强、种源自主可控，大力发展菌物种业是一个重要方面。过去一段时间，受“重种养、轻菌物”观念影响，在我国植物、动物、菌物“三物”种业发展中，菌物种业较为薄弱。党的十八大以来，着眼于保障国家粮食安全，我国高度重视菌物种业振兴，推动菌物种业蓬勃发展，这对于把种子牢牢攥在自己手里具有重要意义。

我国食用菌资源丰富，有几千年的采摘、食用和生产历史。改革开放以来，我国食用菌产量由1978年的5.8万吨增加到2020年的4000万吨，增长近700倍，产量、出口均占全球70%以上。食用菌产业符合减量化、再利用、可循环的循环经济理念，发展食用菌产业是实现农业绿色低碳发展的重要途径。食用菌以玉米芯、稻麦秸秆、棉籽壳、木屑等为主要原料，可利用荒地、林下、地下栽培，不需要大量占用农田。经食用菌转化后的剩余废料（即菌糠）可用作生物质能源材料，也可直接还田作肥料。今天，食用菌不仅是餐桌上的一道菜，而且已发展成为乡村振兴的重要产业。在脱贫攻坚中，全国多地发展食用菌产业，涌现了一大批精准扶贫、绿色发展的典型。2020年4月，习近平总书记在陕西省商洛市柞水县小岭镇金米村考察时，点赞当地特产柞水木耳——“小木耳，大产业”，这也是对我国食用菌产业发展的充分肯定。

同时也应看到，我国虽是菌物资源大国、生产大国、消费大国和出口大国，但还不是食用菌强国。目前，我国食用菌产业领域多项技术仍有待突破，其中最为关键的是菌种培育技术。解决菌种培育“卡脖子”问题，保障食用菌种源自主可控，重在加强食用菌种业源头创新，切实做好菌物种质资源普查，强化珍稀和濒危菌物资源的保藏保护、良种繁育及其生物转化研究，抓紧建立国家级食用菌种质资源库，着力打造具有国际影响力的菌物保藏保护、基础研究、菌种创制创新高地。重点疏通生物育种应用的“卡点”，加强学科统筹和资源配置，实行“揭榜挂帅”机制，有效调动科研机构、食用菌企业科技人员育种的积极性，着力创制一批遗传背景丰富、关键性状优异的核心菌物种质资源，构建系统化、流程化、规模化、信息化的分子技术育种体系，育成一批在产量、品质、抗病性、抗逆性、加工特性等方面具有重大突破的新品种，不断提高我国食用菌产业竞争力。

种业产业要上去，龙头企业得上去。当前，我国菌物种业龙头企业还不够多，育种创新能力还不够强。实现种业科技自立自强、种源自主可控，需要进一步加大菌物种业投入，推动科企合作，加强菌种知识产权保护，营造良好创新环境，推动生物育种成果及时高效转化为产业优势、经济优势，更好保护菌类生物种质资源，为保障我国粮食安全、促进农业产业兴旺提供有力支撑。

（作者为中国工程院院士、吉林农业大学教授）

《 人民日报 》（ 2022年06月09日 09 版）

(责编：王震、陈键)