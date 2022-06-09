马爱平

截至6月8日，全国已收获小麦面积1.8亿亩，收获进度59.4%，进度比去年快约5.1个百分点。其中机收面积1.78亿亩，日机收面积1310万亩。农业农村部要求，大力推进机收减损，协调增加小麦晾晒场地和烘干设施供给，能多挽回一斤是一斤，努力实现颗粒归仓。

那么，哪些是影响损耗率的重要因素？如何科学地减少机收损失？为此，科技日报记者采访了国家重点研发计划“粮食丰产增效科技创新”专项“河北水热资源限制区小麦—玉米产后减损、技术扩散与综合评价”课题组。

该课题组曾于2018年6—7月对河北省辛集市、清苑县和宁晋县6个村160农户实地调查小麦收获损失，并于2018年9—10月对辛集市3个乡镇10个村279个农户实地调查玉米收获损失。

“我们运用Tobit模型（一种样本选择模型）实证研究了小麦和玉米收获损失的主要影响因素。研究发现，河北省小麦收获损失率均值为3.696%，辛集市农户玉米收获损失率均值在2.43%左右。课题组同时开展了农机手降低收获减损培训，通过对农机手的培训和对收获机械拨禾轮圆周速度、作业档位、前割台高度、剥皮轮松紧度等参数的优化，小麦、玉米机械收获损失率平均降低了0.74%。”课题负责人、河北农业大学教授陶佩君告诉记者。

“我们发现，小麦品种、适时收获、收获期间的天气状况、收获作业的精细程度和粮食损失的认知度等因素可明显影响小麦的收获损失；土地的细碎化程度和虫害程度也会对小麦的收获损失造成明显影响。”课题骨干、河北农业大学教授李慧静进一步分析，农户农业收入占比、种植规模、收获机械使用年限、机手作业水平和收获时机对玉米收获损失率亦有明显影响；同时，不同的玉米品种收获损失率也明显不同。

如何科学地减少机收损失？课题人员、河北农业大学博士姚亚亚建议，在收割之前，要组织农机相关技术人员对机手进行指导培训，依据天气、小麦玉米成熟度等因素，对机具进行适当调试；在收割中，要根据具体的作业条件，选择适当的作业参数，如在转弯时，应停止收割，采用倒车法或兜圈直角法，不可边割边转弯，以免压倒未收割的植株；当小麦和玉米较稠密、植株较大、产量较高，早晚或者雨后小麦和玉米湿度较大时，应适当降低作业速度。

“为了尽可能地降低小麦机械收获损失，建议要合理安排小麦收割时间，合理安排机械作业时间，收割机的机收作业质量要满足相关要求；要提高小麦收割机的智能化与自动化水平；要尽量选择性状优良的小麦品种，注重对小麦收获期的管理。在降低玉米机械收获损失方面，建议合理设计摘穗辊结构，优化摘穗辊辊型。为了降低因恶劣天气或灾害造成的损失，要加大对玉米植株倒伏收获技术的研发，提高玉米收获机对倒伏玉米植株的收割能力；要系统培训机手对玉米收获机的正确操作方法和维护保养知识。”陶佩君说。

（科技日报北京6月8日电）

(责编：王震、陈键)