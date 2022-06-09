原标题：2022铂伦斯全球设计奖焕新启动 携手设计力量奔涌时代美学新潮

6月6日，由全国工商联家具装饰业商会、欧派家居集团、欧派意大利设计院联合主办的2022铂伦斯全球设计奖正式启动。今年，铂伦斯全球设计奖再度集结美学创造者们，以致敬时代美学创造者为主题，联合国内外设计大师，以全新面貌启航。

为设计者搭建多元素竞赛平台

一个高水准的顶级设计赛事为何能频频轰动整个家居行业，吸引各方面的广泛关注？消费市场升级、设计领域突破、家居行业驱动等因素或许是其受到广泛关注的原因。

新消费时代下，消费结构的不断升级，使得人们对设计的认知与认同有了更高层次的标准与要求。在此背景下，品牌、产品、设计及相关产业链都迎来新一轮的考验。设计的价值越来越被重视，并逐渐成为家居市场产业发展中的驱动力量与核心竞争力。

设计师在洞悉消费者新需求后，不断地推出优秀的设计作品。但是由于行业缺乏权威专业的评判标准，以及参差不齐的发展现状，行业也亟需一个标准、专业、高规格的交流平台。

与此同时，家居行业对于设计的需求日益增加，借助设计力量，对全新的产品设计进行挖掘、创新，不断推出符合当下消费需求的家居产品。

在上述综合因素影响下，打造一个新的发展交流平台，实现设计师、家居产业、消费者之间的互联互通，互利共赢，成为设计领域与家居行业的共同需求。于是，铂伦斯全球设计奖应运而生。2021年，首届铂伦斯全球设计奖历经6个月的全国路演及评选，覆盖超过4000名设计师群体，在各地掀起了设计热潮，受到了一致好评。

2022年，铂伦斯全球设计奖再度升级，聚焦每个时代独具特色的美学特征，从时代高度探讨设计、美学与生活的互动关系，用全新的视角引领家居新潮，持续提升大赛影响力、专业度及权威性，让优秀的设计作品被更多消费者看见，让妙笔生花的设计走进千家万户。大赛在带来设计新潮与高端美学的多元价值碰撞的同时，也为全球设计者搭建一个以设计为核心的多元素竞赛平台。

高专业赛制“领衔”助力大赛升级

2022铂伦斯全球设计大赛获得权威机构与媒体的支持和战略合作，将由国内外知名导师助阵为本次大赛的保驾护航。

大赛作为一种以竞赛为形式的评审工具，组建权威专家在内的多元评价主体评审团队，通过层层把关、专业审核，确保大赛结果的真实性、公正性。

此外，与首届相比，创新性更强。本届大赛在赛事设计、赛程内容、权威专业、激励措施、成果转化等方面，大胆进行一些创新和突破，助力大赛成为家居设计行业的金子招牌。

启动礼当天，大赛报名通道也同步正式开通。在6-9月，全球征集设计作品，通过“线上海选初评+各地权威机构/媒体推荐”综合评选出各城市的TOP10设计师，十大分站评选出TOP100。10-11月进行百强/十强在线评选、大咖评委在线评审，12月总决赛评审团评分决出“全球时代美学创造者”前三名及其他大奖，赋予赛事至高荣誉及奖金奖励等，而本次赛事获奖设计师也将有机会受邀成为欧派产品研发合作设计师。

“专业”、“突破”、“多元”……成为本届铂伦斯全球设计大赛的热词。大赛借助新的传播方式与设计理念，通过权威性、专业性、创新性等不断加持，多维度展现创新设计作品与开放性设计思维，带来不同的思维碰撞，引领当下设计发展的新趋势。

打造家居设计行业融合发展新样板

在大赛的影响下，设计与家居产业的融合也必将成为一种新趋势。

随着大赛的成功举办，大赛一度也成为行业参照的风向标。推动产业融合、行业发展、战略升级、创新突破以及扩大市场影响，也是大赛背后潜在的最大价值。

对于设计行业来说，铂伦斯全球设计奖大赛让很多设计师有了展现自我的方式和平台。大赛不断主动拥抱设计师渠道，洞悉现代社会的消费需求并融入到家居设计的发展中，为整个家居产业奠定良好的基础。设计师还将赋能企业研发团队，通过大赛让优秀的原创产品被更多消费者看见，进一步提升企业产品在口碑、品质与美学上的高度。

对于家居行业来说，随着存量时代的到来，更多地需要靠设计去驱动服务和消费，用设计打动消费者，打造适合新世代消费者的产品体系。大赛不断引领越来越多的企业重视设计和原创，进一步将设计延伸至研发、生产制造、销售与服务等全产业链各环节。同时，不断地精准聚焦消费者家居需求，全方位地激发家居产业的创新活力，创新并孵化出具备市场规模化推广的更多产品、方案、模式，继而积极打造家居产业新的增长引擎，推动整个家居行业朝着更高水准、更高层次迈进。

从无到有，再到连续举办，铂伦斯全球设计大赛对于设计领域、家居行业融合发展树立一个新的行业标杆。一方面，设计师与企业相互赋能，将加速推进行业的正循环发展，通过产品与用户需求结合，提升产品的设计美感，满足消费者生活方式设计的个性化需求，为终端用户提供更高品质、更高颜值、更高性价比的空间解决方案。另一方面，大赛将推动家居产业战略升级，在设计标准、设计体系、行业规划、产业协同、全产业融合等战略层面不断发力，实现更大领域、更大范围内的融合发展，从而为设计与家居行业的融合发展提供新样板。

(责编：董童、李源)