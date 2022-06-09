人民网北京6月9日电 （记者许维娜）近日召开的中共中央政治局会议提出，全力扩大国内需求，发挥有效投资的关键作用。这是继去年底中央政治局会议提出“积极扩大有效投资”之后，中央又一次从宏观政策层面对有效投资作出部署。

一直以来，投资都是中国经济高速增长的重要引擎。5月11日，国务院常务会议也进一步作出“拓宽社会投资渠道、扩大有效投资”的决议。

从今年一季度经济数据看，固定资产投资超10万亿元，同比增长9.3%，好于去年全年的4.9%，显示出投资较快回升的良好势头。

对此，国家信息中心预测部产业室主任魏琪嘉在接受采访时表示，当前投资仍是我国稳增长的重要途径和有效手段，必须要大力、一以贯之地推动扩大有效投资。

魏琪嘉同时表示，投资既有利于形成实物工作量，实现经济循环产需衔接、畅通运转，也可以发挥投资的“乘数效应”，带动其他产业发展。

如何真正发挥有效投资的关键作用，切实起到拉动经济增长、优化产业结构等方面的积极作用？

魏琪嘉认为，积极扩大有效投资，“重”在精准，“要”在及时。投资的方向绝不是漫无边际，投资的方式更不能“大水漫灌”，应聚焦经济社会发展的关键领域和薄弱环节发力。基础设施投资及制造业相关领域投资仍然是既利当前、又利长远的投资方向。

当前，在中央和地方一系列稳住经济政策措施中，稳定和扩大民间投资成为关键。如何让民间投资在稳定经济中发挥关键作用？

“作为有效投资中重要一环的民间投资，预计政策层面将通过发挥政府投资的撬动作用，激发活力，形成市场主导的投资内生增长机制，助力进一步挖掘经济潜力。”魏琪嘉建议，重点做好以下几方面：

一是稳定预期，加强政策之间的协调、配套，在产业链供应链稳定、产业投资可持续性、投资便利化等领域，凝聚振作民间投资可持续发展的政策合力，为宏观经济平稳运行提供坚强保障。

二是稳定政策支持。进一步加大政策落实力度，加强政策落实的调度，及时发现需要支持解决的问题。实现民间投资全周期、全链条统筹推进。

三是确保产业链供应链运转顺畅，保重点产业链和供应链稳定，确保企业生产—投资循环周期完整，保持生产的连续性，提高企业投资扩产的积极性。

四是持续优化营商环境。将更多的政务服务事项向线上迁移，促进提升民间投资便利化水平。

对于未来增加有效投资的途径，魏琪嘉认为或不同于以往。他指出，部分领域今后还可能出现新的增长点，与数字技术相融合的新经济模式或更具发展潜力。

今年前4月数据显示，与互联网相关的新业态、新模式继续保持逆势增长。此外，目前部分地区居民日常活动半径减小，便利性相对较高的自助式消费和社区店零售保持增长。

对此，魏琪嘉表示，数字经济发展进入加速期，在线教育、在线问诊、在线娱乐、远程办公等一系列线上需求呈井喷式增长，一定程度上弥补了线下消费的不足，这些新需求反过来又推动了数字技术加速创新。

在他看来，工业、交通、餐饮、旅游、文娱等领域，数字化转型升级的趋势逐渐加强。同时，一些新的商业模式、业态模式也在形成之中。未来，随着技术迭代的进一步加强，特别是制度建设方面的不断完善，各领域的数字赋能水平将加快提升。

魏琪嘉分析称，例如，推动互联网、大数据、人工智能等同实体经济各领域深度融合，推动产业智能化改造，按照构建先进制造业集群的要求，布局数字化基础设施，形成数字化、工业化良性互动产业链，都是未来可能需要加大投资的重点方向。

“补齐产业链供应链短板也是未来增加有效投资的重点方向。”魏琪嘉还表示，未来的投资将以巩固产业链优势、补齐产业链短板、优化产业链配套、强化产业链重点环节为重点，将保产业链稳定放在更加突出的位置。

(责编：郭思邈、高雷)