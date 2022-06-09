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国资委：“科改示范企业”已实现科技成果转化收入6327.5亿元

2022年06月09日10:19 | 来源：人民网
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推广“科改示范行动”经验、强化科技创新激励专题推进会现场。来源：国资委

人民网北京6月9日电 （黄盛）日前，国务院国资委召开了推广“科改示范行动”经验、强化科技创新激励专题推进会。会上，国务院国资委党委委员、副主任翁杰明表示，自2020年初，国务院国有企业改革领导小组办公室专门启动实施“科改示范行动”，加快培育一批国有科技型企业改革样板和创新尖兵。两年多来，“科改示范企业”已累计实现科技成果转化收入6327.5亿元，80%的“科改示范企业”已灵活开展多种方式的中长期激励。

据悉，“科改示范企业”研发投入强度明显提高，2021年“科改示范企业”研发投入强度达15.4%，远高于中央企业平均水平（2.49%），也高于科创板上市公司平均水平（13%）。同时，2021年“科改示范企业”科技人员占比平均达到50.7%。截至2021年底，“科改示范企业”累计获得国家科学技术进步奖和国家技术发明奖855项，累计拥有授权发明专利41374件。

“‘科改示范企业’作为国有科技型企业中的‘先锋队’，探索形成经验的更大价值在于复制和推广。”翁杰明表示，央企集团公司要对本领域、本企业关键核心技术是跟跑、并跑还是领跑，做到了然于胸，并在国家相关规划指引下，确定本企业科技创新规划或方案。他要求，创新主体要做到“搭好平台+建好机制+用好人才”，充分激发科技创新的“内生动力”；要进一步加大研发投入，到今年年底，中央工业企业重点企业研发投入强度平均要达到5%以上。

(责编：郭思邈、高雷)

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