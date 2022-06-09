原标题：广发银行：助企惠民纾困 全力稳经济大盘

近期，党中央、国务院对稳定宏观经济大盘作出一系列重要决策部署，中国人民银行、银保监会出台了相关金融政策举措。

广发银行积极响应党中央、国务院的决策部署，落实监管单位政策要求，坚持“稳”字当头，坚定支持实体经济发展，加大金融扶持力度，着力服务社会民生，打出一套“加减乘除组合拳”，助力市场主体迎难而上、共克时艰。

产品创新“加速度”

农家少闲月，五月人倍忙。在这个正值夏粮生产的关键时节，家住吉林双辽市茂林镇二龙卜村的李大姐却犯了难。原计划借助贷款扩大种植面积，新承包的土地费用都交了，但受疫情影响，李大姐迟迟无法前往银行申请贷款，眼看着再没资金订购种子化肥，今年的地就要荒了。

就在李大姐和邻居诉苦的时候，邻居分享了广发银行线上助农贷款产品“惠农E贷”的宣传材料：“扫描二维码即可办理！”办理时还有银行客户经理远程线上指导，流程简便快捷。不到一个小时李大姐就拿到了9万元的助农贷款。

广发银行积极探索全流程线上贷款业务模式，综合运用大数据、人工智能等金融科技手段，研发推出和升级“税银通”2.0、“银电通”“科技E贷”“抵押E贷”等线上化信贷产品，截至2022年4月末，线上化信贷产品贷款余额较年初增长17.2%。

融资成本“减压力”

谢先生在广东东莞经营着一家五金制品公司，从事五金配件生产销售多年。自3月份企业复工起，该企业一直被催单，急需资金采购原材料投入生产。

就在谢先生一筹莫展之际，收到了广发银行手机银行“小微E秒贷”的推送消息，为支持复工复产，广发银行开展了首期利率5折的优惠活动。谢先生通过手机操作，从申请到放款，不到5分钟即获批25万的授信额度，可随借随还按天计息。

在资金压力得到缓解后，谢先生的企业开始提速生产。车间中的两条生产线，一条已达到满产水平，另一条也很快可以恢复往常水平。

广发银行执行优惠贷款利率，针对受疫情影响的小微企业和个体工商户减免六大类、17个项目的手续费，今年前4个月累计为小微企业和个体工商户减免费用1365.4万元，有效降低小微企业和个体工商户综合融资成本。

惠民贷款“增规模”

四川广安市民张先生是一家普通企业员工，近期的心情是即喜又优。喜的是新房已经交收，忧的是由于疫情，这两个月单位只发了基本生活保障，无奈之下囊中羞涩的张先生只能暂时搁置新房装修计划。

就在张先生看微信朋友圈时，无意中了解到广发银行“新城动力——进城务工人员专属金融服务包”，抱着试试看的心态，张先生立刻扫码申请了“个人信用消费贷”，当天就到账了贷款资金20万元，不仅解决了装修的问题，连后期购买电器家具的资金问题都解决了。

广发银行面向“进城务工人员”“自主创业人士”“大中专毕业生”“城市移民老人”四类新市民群体，着力打造“新城动力”“新城阳光”“新城春天”“新城温暖”等七大举措、四项专案，全面助力新市民安居乐业。

服务保障“解困境”

万先生是江西南昌某文化传媒有限公司的法人，前两年在广发银行办理了一笔85万的“抵押易”贷款，一直还款正常。受疫情影响，其公司已处于半停业状态，前期垫资筹备的大型户外活动订单也因疫情被迫取消，导致经营周转困难。

广发银行客户经理了解到万先生的困境后，主动为其办理了3个月的延期还款，延期月供合计17500余元，有效缓解了万先生的还款压力。

在疫情期间，广发银行严格落实普惠小微贷款“应延尽延”政策，对于受疫情影响暂时受困的小微企业，主动通过无还本续贷、制定差异化还款方案、减免各类费用等措施，前4月共计为1673户普惠小微企业延期还本付息52.5亿元。

广发银行始终坚守金融为民初心，担当服务社会使命，通过加大信贷投放力度、持续优化金融服务、减费让利、应延尽延等多项措施，助力稳经济大盘，多措并举助企惠民纾困。

(责编：董童、李源)