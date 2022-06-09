人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

广发银行：助企惠民纾困 全力稳经济大盘

2022年06月09日13:50 | 来源：新华网
小字号

原标题：广发银行：助企惠民纾困 全力稳经济大盘

　　近期，党中央、国务院对稳定宏观经济大盘作出一系列重要决策部署，中国人民银行、银保监会出台了相关金融政策举措。

　　广发银行积极响应党中央、国务院的决策部署，落实监管单位政策要求，坚持“稳”字当头，坚定支持实体经济发展，加大金融扶持力度，着力服务社会民生，打出一套“加减乘除组合拳”，助力市场主体迎难而上、共克时艰。

　　产品创新“加速度”

　　农家少闲月，五月人倍忙。在这个正值夏粮生产的关键时节，家住吉林双辽市茂林镇二龙卜村的李大姐却犯了难。原计划借助贷款扩大种植面积，新承包的土地费用都交了，但受疫情影响，李大姐迟迟无法前往银行申请贷款，眼看着再没资金订购种子化肥，今年的地就要荒了。

　　就在李大姐和邻居诉苦的时候，邻居分享了广发银行线上助农贷款产品“惠农E贷”的宣传材料：“扫描二维码即可办理！”办理时还有银行客户经理远程线上指导，流程简便快捷。不到一个小时李大姐就拿到了9万元的助农贷款。

　　广发银行积极探索全流程线上贷款业务模式，综合运用大数据、人工智能等金融科技手段，研发推出和升级“税银通”2.0、“银电通”“科技E贷”“抵押E贷”等线上化信贷产品，截至2022年4月末，线上化信贷产品贷款余额较年初增长17.2%。

　　融资成本“减压力”

　　谢先生在广东东莞经营着一家五金制品公司，从事五金配件生产销售多年。自3月份企业复工起，该企业一直被催单，急需资金采购原材料投入生产。

　　就在谢先生一筹莫展之际，收到了广发银行手机银行“小微E秒贷”的推送消息，为支持复工复产，广发银行开展了首期利率5折的优惠活动。谢先生通过手机操作，从申请到放款，不到5分钟即获批25万的授信额度，可随借随还按天计息。

　　在资金压力得到缓解后，谢先生的企业开始提速生产。车间中的两条生产线，一条已达到满产水平，另一条也很快可以恢复往常水平。

　　广发银行执行优惠贷款利率，针对受疫情影响的小微企业和个体工商户减免六大类、17个项目的手续费，今年前4个月累计为小微企业和个体工商户减免费用1365.4万元，有效降低小微企业和个体工商户综合融资成本。

　　惠民贷款“增规模”

　　四川广安市民张先生是一家普通企业员工，近期的心情是即喜又优。喜的是新房已经交收，忧的是由于疫情，这两个月单位只发了基本生活保障，无奈之下囊中羞涩的张先生只能暂时搁置新房装修计划。

　　就在张先生看微信朋友圈时，无意中了解到广发银行“新城动力——进城务工人员专属金融服务包”，抱着试试看的心态，张先生立刻扫码申请了“个人信用消费贷”，当天就到账了贷款资金20万元，不仅解决了装修的问题，连后期购买电器家具的资金问题都解决了。

　　广发银行面向“进城务工人员”“自主创业人士”“大中专毕业生”“城市移民老人”四类新市民群体，着力打造“新城动力”“新城阳光”“新城春天”“新城温暖”等七大举措、四项专案，全面助力新市民安居乐业。

　　服务保障“解困境”

　　万先生是江西南昌某文化传媒有限公司的法人，前两年在广发银行办理了一笔85万的“抵押易”贷款，一直还款正常。受疫情影响，其公司已处于半停业状态，前期垫资筹备的大型户外活动订单也因疫情被迫取消，导致经营周转困难。

　　广发银行客户经理了解到万先生的困境后，主动为其办理了3个月的延期还款，延期月供合计17500余元，有效缓解了万先生的还款压力。

　　在疫情期间，广发银行严格落实普惠小微贷款“应延尽延”政策，对于受疫情影响暂时受困的小微企业，主动通过无还本续贷、制定差异化还款方案、减免各类费用等措施，前4月共计为1673户普惠小微企业延期还本付息52.5亿元。

　　广发银行始终坚守金融为民初心，担当服务社会使命，通过加大信贷投放力度、持续优化金融服务、减费让利、应延尽延等多项措施，助力稳经济大盘，多措并举助企惠民纾困。

(责编：董童、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
海关总署：前5个月我国进出口同比增长8.3%
　　人民网北京6月9日电 （记者王震）据海关总署网站消息，今年前5个月，我国进出口总值16.04万亿元人民币，比去年同期（下同）增长8.3%，其中，出口8.94万亿元，增长11.4%；进口7.1万亿元，增长4.7%；贸易顺差1.84万亿元，扩大47.6%。5月份，我国进出口总值3.45万亿元，增长9.6%，其中，出口1.98万亿元，增长15.3%；进口1.47万亿元，增长2.8%；贸易顺差5028.9亿元，扩大79.1%。…
保市场 稳经济 各地各部门加速落地纾困政策
　　为应对新冠疫情以及世界经济波动影响，国务院各有关部门以及各级地方政府持续围绕市场主体需求推出助企纾困政策。行至年中，本轮疫情已经得到有效控制，市场主体的经营活动进入恢复重振期，狠抓政策落实成为各方关注重点。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部