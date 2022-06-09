原标题：2022中国汽车产业发展（泰达）国际论坛将于9月举行

6月8日，2022中国汽车产业发展（泰达）国际论坛（以下简称“泰达汽车论坛”）新闻发布会于线上召开。中国汽车技术研究中心有限公司党委书记、董事长安铁成宣布，2022泰达汽车论坛将围绕“强信念、稳发展、开新局”年度主题，于2022年9月2日至4日在天津市滨海新区举办。

自2005年创立以来，历届泰达汽车论坛均紧密结合我国汽车产业发展形势，着力解决行业焦点、热点问题，彰显战略高度，契合发展脉搏，业内规格最高、规模最大、影响力最广泛，研讨成果引起了行业高度关注和深度思考，被誉为“汽车行业达沃斯”和“汽车产业发展风向标”。

在新闻发布会上，安铁成指出，2022年受国际形势和疫情多发影响，我国汽车产业面临供给受阻、需求转弱的双重挑战，但尽管如此，我国汽车产业长期向好的基本面不会改变。2022泰达汽车论坛将秉持高端智库定位，紧密围绕影响产业发展、驱动产业变革的关键要素，在政策标准动向、企业战略布局、消费环境变化、产品优化升级、前沿技术应用等领域开展深度研讨，搭建政、产、学、研、用等社会各界共同参与的全方位沟通交流平台，为推动汽车产业可持续高质量发展建言献策。

2022泰达汽车论坛坚持创新引领，聚焦“稳链、保链”、数智新动能、构建大市场、打造新生态等热点议题，打造以下亮点会议：

三大主题论坛：聚焦产业链、供应链安全稳定

2022泰达汽车论坛为解决产业链、供应链的断点、堵点问题提供思路与解决方案，设置“开幕大会：产业政策取向引领稳定发展”、“高层峰会：稳定产业发展的行动与规划”、“产业链论坛：汽车产业链的融通创新”三场主题论坛，邀请政府主管部门、行业专家、企业高层共同为提升产业链、供应链安全稳定建言献策。

数智论坛：创造产业新动能

当前，数字化、智能化将成为驱动全球经济实现可持续增长的新引擎。汽车产业应用数字化、智能化技术才能实现转型变革的跨越式发展。2022泰达汽车论坛将召开“数字化峰会：打造新的策源地”和“数智论坛”主题会议，围绕数字化产业变革、数字化转型实践、智能化发展趋势、自动驾驶技术、智能座舱体验等热点话题开展研讨，为创造产业新动能贡献智慧。

大市场论坛：助推国内汽车市场由大到强

现阶段汽车行业仍存在要素和资源市场建设不完善、商品和服务市场质量体系不健全、市场监管标准不统一等问题，构建全国统一大市场迫在眉睫。为助力国内统一大市场形成，本届论坛将打造“大市场论坛：全国统一大市场下汽车新趋势”，重点围绕汽车市场监管改革、全国统一大市场建设路径和汽车企业战略机遇开展研讨，助推国内汽车市场由大到强。

“双碳”引领：构建产业新生态

当前能源方式的转变、零部件的联动、金融资本的协作、商业模式的创新，正在催动汽车产业发生深刻变革。在“双碳”战略的引领下，中国汽车产业生态体系将更加绿色环保。2022泰达汽车论坛将设置“双碳论坛”“生态论坛”“创投论坛”，与行业同仁共同描绘产业生态蓝图。

VIP国际峰会：探索智能电动汽车发展新路径

电动化、智能化发展浪潮对汽车产业国际化提出新要求。2022泰达汽车论坛设置“VIP国际峰会：智能电动汽车的未来”，致力搭建中国、日本、德国、美国等主要汽车大国的多边行业峰会，进一步明晰产业方向、分享成功经验、探索智能电动汽车发展路径。

中国汽车工程学会常务副理事长兼秘书长张进华在发布会上提出，现阶段应对汽车产业面临的挑战，应坚信汽车产业向好的基本面不会改变。在经济融合的大背景下，汽车应与能源、互联网等领域协同发展；聚焦技术，打造汽车产业技术新高地，推动汽车产业高质量发展；同时要坚持开放合作，发挥先发优势、加强标准协作、强化安全保障，为全球汽车产业转型贡献力量。

中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋提出，近几年，我国汽车产业进入转型升级的深度调整期。随着电动化、智能化汽车的新赛道清晰展现，行业正迈向高质量发展的新阶段。今年以来，尽管汽车产业经历了巨大冲击，但仍表现出强大的韧性，未来汽车行业同仁要共同面对，迎接挑战。

中国汽车报社总编辑桂俊松提出，我国汽车产业复工复产取得阶段性成效，未来保供稳链是稳定汽车产业发展的关键，技术创新与商业模式创新有机结合，将形成提升企业和产业竞争力的更大合力，尽快建立全国统一的大市场，实现汽车产业资源有效整合、技术水平提升、统一标准规范的高质量发展。

天津经济技术开发区管委会副主任金香花提出，天津经济技术开发区将与整车企业共同探讨产业链区域性布局新思路，做好汽车产业“补链、强链”工作；围绕“双碳”目标，打造全新产业生态；关注新兴领域技术应用，推动重点产业融合。

中国汽车技术研究中心有限公司党委委员、副总经理吴志新表示，即将召开的2022泰达汽车论坛将继续坚持高端智库论坛定位，围绕政策、标准等领域的热点话题展开全方位研讨，凝聚全行业集体智慧，为开创绿色、低碳、稳定、安全的汽车产业新局面建言献策，为实现汽车产业可持续高质量发展贡献智慧力量。

(责编：董童、李源)