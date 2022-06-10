本报北京6月9日电 （记者杜海涛）据海关统计，今年前5个月，我国货物进出口总值16.04万亿元，比去年同期增长8.3%。其中，出口8.94万亿元，增长11.4%；进口7.1万亿元，增长4.7%；贸易顺差1.84万亿元，扩大47.6%。

5月份，我国进出口总值3.45万亿元，增长9.6%。其中，出口1.98万亿元，增长15.3%；进口1.47万亿元，增长2.8%；贸易顺差5028.9亿元，扩大79.1%。

海关总署相关负责人表示，在我国外贸发展面临更趋复杂严峻的形势下，前5个月我国外贸进出口实现稳定增长，其中5月当月进出口同比、环比分别增长9.6％和9.2％，全年外贸保稳提质基础进一步巩固。特别是5月当月，长三角地区进出口环比增长近20％，上海等相关地区进出口明显恢复。随着稳经济的一揽子政策措施落地见效，外贸物流进一步畅通，企业复工达产进一步提速，我国外贸进出口有望继续保持稳定增长势头。

一般贸易进出口增长、比重提升。前5个月，我国一般贸易进出口10.27万亿元，增长12%，占我外贸总值的64%，比去年同期提升2.1个百分点。此外，我国以保税物流方式进出口1.93万亿元，增长8.3%。

前5个月，对东盟、欧盟和美国等主要贸易伙伴进出口增长。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口5.11万亿元，增长16.8%。

民营企业进出口快速增长、比重提升。机电产品和劳动密集型产品出口均增长。

《 人民日报 》（ 2022年06月10日 02 版）

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