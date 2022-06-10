银保监会：
持续加大对小微企业和个体工商户金融帮扶力度
2022年06月10日05:21 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京6月9日电 （记者屈信明）银保监会日前举行小微金融工作专题（电视电话）会议，要求持续加大对小微企业和个体工商户的金融帮扶力度，各级监管部门、各银行业金融机构抢抓时间窗口，加快政策细化落实进度。
会议指出，各银行业金融机构是延期还本付息政策的具体执行者，要主动向小微客户公示优惠政策内容、条件和申办渠道，提升客户对政策的知悉度，确保应知尽知。主动跟进了解客户需求，根据实际情况提供延期还本付息、无还本续贷等服务。各级监管部门要组织做好政策宣讲辅导和监测督促，密切跟踪落实情况。
会议要求2022年继续实现普惠型小微企业贷款“两增”目标，确保个体工商户贷款增量扩面。银行机构要层层抓实小微企业信贷计划执行，向受疫情影响严重地区进一步倾斜信贷资源。国有大型银行要确保全年新增普惠型小微企业贷款1.6万亿元。股份制银行要在完成现有信贷计划的基础上，对具备条件的地方进一步增加投放。地方法人银行要用好用足普惠小微贷款支持工具、支小再贷款等政策，进一步做大普惠型小微企业贷款增量。
《 人民日报 》（ 2022年06月10日 07 版）
(责编：牛镛、袁勃)
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