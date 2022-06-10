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山西定襄县落实落细助企政策，高效办理留抵退税

困难企业迎来及时雨

本报记者  乔  栋
2022年06月10日05:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　山西省定襄县宝航重工负责人李哲峰年前有点“小烦恼”。“前年下半年，我们搬到定襄县庄力产业集聚园区，当时市场行情还不错。但今年来，物流、市场价格波动等多种因素叠加，运行压力陡然增加。”

　　定襄县是有名的锻造之乡，生产的风力发电塔筒法兰占全国产量60%以上，锻钢法兰年出口量占全国总量的七成。去年以来，定襄的法兰行业遇到困难。“除了大环境因素影响，还有市场因素，钢材价格不断上涨，但我们的产品价格在下降。”李哲峰说。

　　面对李哲峰的焦虑，财务经理闫淑青也感觉压力很大。正当她四处回笼资金之时，接到了定襄县税务局晋昌税务分局局长李进光的电话，得知可以办理留抵退税。去了税务局，闫淑青还发现留抵退税比例提高了。“以前是60%，现在成了100%。另外，除了买原材料能申报，你们扩建厂房的固定资产投资项也能算入留抵范围。”一上来，李进光就直接给闫淑青“划重点”。根据她拿过去的申报材料，第一批可报的增值税留抵退税金额就高达715万元。

　　在锻造行业办税服务专厅，闫淑青还走了一趟“绿色通道”。用了不到一个小时，相关申请就提交完成。“主要是款项和数据的核实，核完以后，很快就能通过审批。款项当日就能打到公司账户，真是场‘及时雨’。”把一系列材料申报完，闫淑青连忙给李哲峰打电话报告“喜讯”。

　　定襄县税务局党委书记、局长张伟介绍，锻造行业是定襄高质量发展的主要抓手，因此特设锻造行业办税服务专厅，推出个性化、定制化的管理服务，点对点推送适用的优惠政策。“截至今年5月13日，已为290户企业办理增值税留抵退税，留抵退税进度达到90%以上。”


　　《 人民日报 》（ 2022年06月10日 10 版）
(责编：牛镛、袁勃)

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