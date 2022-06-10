本报北京6月9日电 （记者林丽鹂）国家市场监督管理总局日前向全国互联网平台企业和各地市场监管部门发出《关于规范“6·18”网络促销经营活动的工作提示》（以下简称《工作提示》），进一步规范做好“6·18”网络集中促销活动。

今年“6·18”网络集中促销活动，对促进消费恢复、帮助企业纾困、保主体稳就业，具有重要意义。《工作提示》提出，落实平台主体责任。加大审核和抽查力度，确保经营者主体信息真实有效，引导平台内经营者“亮照、亮证、亮规则”。规范集中促销行为。加强对平台内经营者的管理，引导平台内经营者诚信守法经营，规范有序开展促销活动。加大对中小微商户的支持力度，助力中小微商户减负增收。

《 人民日报 》（ 2022年06月10日 10 版）

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