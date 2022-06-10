市场监管总局规范“6·18”网络促销
引导平台内经营者诚信守法
2022年06月10日05:22 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京6月9日电 （记者林丽鹂）国家市场监督管理总局日前向全国互联网平台企业和各地市场监管部门发出《关于规范“6·18”网络促销经营活动的工作提示》（以下简称《工作提示》），进一步规范做好“6·18”网络集中促销活动。
今年“6·18”网络集中促销活动，对促进消费恢复、帮助企业纾困、保主体稳就业，具有重要意义。《工作提示》提出，落实平台主体责任。加大审核和抽查力度，确保经营者主体信息真实有效，引导平台内经营者“亮照、亮证、亮规则”。规范集中促销行为。加强对平台内经营者的管理，引导平台内经营者诚信守法经营，规范有序开展促销活动。加大对中小微商户的支持力度，助力中小微商户减负增收。
《 人民日报 》（ 2022年06月10日 10 版）
(责编：牛镛、袁勃)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 未依法办理个人所得税综合所得汇算清缴 杭州市某自然人纳税人被处罚
- 人民网北京6月9日电（记者车柯蒙）近期，浙江省杭州市税务局稽查局根据群众举报，立案查处了蓝某某未依法办理个人所得税综合所得汇算清缴案件。 经查，蓝某某未依法办理2020年度个人所得税综合所得汇算清缴，少缴个人所得税2.44万元。…
相关新闻
- 评论
- 关注