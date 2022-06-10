本报石家庄6月9日电 （记者邵玉姿）记者从河北省政府新闻办9日举行的新闻发布会上获悉：河北推进信息化和工业化融合发展，两化融合发展总水平实现稳步提升，2021年全年培育省级工业互联网平台56个。

全省新模式新业态创新应用成效明显。2021年，河北培育省级工业互联网创新发展项目163个、试点项目50个，支持资金2958万元。河北省企业上云公共服务平台正式上线，举办企业上云推介活动301场，参加人数超过2.7万人次。截至2021年底，全省上云企业6.2万家。

据介绍，今年河北将继续推动传统产业数字化、网络化、智能化转型，全年培育200个工业互联网创新发展重点项目。

《 人民日报 》（ 2022年06月10日 10 版）

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