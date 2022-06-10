5月中国中小企业发展指数降幅有所收窄
2022年06月10日05:22 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京6月9日电 （记者韩鑫）9日，中国中小企业协会公布我国中小企业经济运行情况。数据显示，5月，中国中小企业发展指数为88.2，环比微降0.1点，降幅较上月有所收窄。
调查显示，5月中小企业开工状况虽仍处低位，但已有所好转。完全开工的企业占20.05%，开工率在75%—100%之间的占14.30%，在50%—75%之间的占21.25%。与上月相比，完全开工企业占比增加2.2个百分点、未开工企业占比减少2.1个百分点。
中国中小企业协会常务副会长马彬表示，随着一系列助企纾困政策落地见效，中小企业经济运行有望回升到合理区间，建议减税降费、降本融资等政策加快落地落细。
《 人民日报 》（ 2022年06月10日 10 版）
(责编：牛镛、袁勃)
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