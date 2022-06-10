6月8日下午，习近平总书记在四川省宜宾市考察极米光电有限公司。民营经济是此行的一个重要主题。

百年变局和世纪疫情交织叠加，给我国经济社会发展带来诸多挑战，撑起中国经济“半壁江山”的民营经济承受着不小压力。非常时期，如何高效统筹疫情防控和经济社会发展，更好促进民营经济高质量发展，成为摆在我们面前的一项大课题。

把握难与进、洞察危与机、明晰担与责。通过三组关键词，一起感悟总书记对民营企业的殷殷关切，学习他运用辩证思维分析问题、谋划发展的方法和智慧。

难与进

“‘难’是哲学意义上任何领域都面临的、前进道路上永恒的问题。”2020年5月23日，习近平总书记在看望参加政协会议的经济界委员时，关注到民营企业的进退之难：“要进一步发展，仍然是在‘难’中发展。”

在难中发展，蕴含着清晰的辩证思维和发展逻辑。

面对外部环境的不稳定不确定性，受企业订单减少、生产成本上涨、物流运输不畅等因素影响，一些民营企业在经营发展中遇到不少困难和问题。对这些情况，总书记始终牵挂于心，并在多个场合、多次会议中研究解决。

2020年3月，在宁波北仑大碶高端汽配模具园区，总书记开宗明义：“这次我来调研，就是要听一听你们的意见。在当前复工复产的形势下，你们最关心什么？需要解决哪些问题？”他还特意嘱咐陪同的领导：“中小企业不容易，要关心支持！”

对大家提出的问题和期待，总书记明确回应：“党中央特别考虑到了中小企业，出台一系列措施支持和帮助中小企业渡过难关”。

“要把减轻企业税费负担政策落实兑现到位”“依法平等保护民营企业产权和企业家权益”“强化对市场主体的金融支持”……考察调研中、会议文件里、座谈交流时，总书记关心支持民营经济发展的深深关切，拳拳之心，清晰可见。

迎难而上，知难而进。改革开放40多年来，我国民营企业从小到大、由弱到强，一直都是在“应战—成长”中发展起来的。一路风雨一路歌。数据显示，2021年全国新设民营企业数量同比增长11.7%，2012年到2021年十年间，我国民营企业数量翻了两番。

危与机

越是面临困难挑战，越要掌握洞察危与机的辩证法。面对复杂形势，习近平总书记在国内外不同场合多次强调要“在危机中育新机、于变局中开新局”。

“天问”探火，靠光学导航系统可在1000万公里的距离识别到火星。福建福光股份有限公司正是这副“火眼金睛”的制造商。“抓创新不问‘出身’，只要能为国家作出贡献，国家就会全力支持。”2021年3月，习近平总书记在考察福光公司时强调。

创新，正是民营企业化危为机的“金钥匙”。

“随大流老跟着人家是不行的。现在就看谁能抢抓机遇，谁有这样的担当和使命感，谁有这样的能力做好。”

事实给出了最好的答案。在新冠肺炎疫情冲击下，不少发展潜力大、创新能力强、市场前景广的高科技企业展现出很强的“免疫力”，新一代信息技术、智慧建筑、新能源新材料、生物医药等领域涌现出一批新技术、新业态。

总书记此次四川之行考察的极米是一家成立于2013年的年轻公司，依靠创新成长为投影设备行业龙头，2021年，极米产品研发投入同比增长89.03%，研发费用占收入比重从2020年的4.92%提升至6.51%。

行棋观大势、落子谋全局，创新始终是总书记心中重要的战略考量。

“加快培育一批‘专精特新’企业和制造业单项冠军企业”“抓住机遇加快推进战略性新兴产业,形成更多新增长点、增长极”……民营企业的机遇蕴藏其中。

担与责

“民营经济具有‘五六七八九’的特征。”在2018年11月1日召开的民营企业座谈会上，习近平总书记形象地谈到民营经济的重要地位和作用，“即贡献了50%以上的税收，60%以上的国内生产总值，70%以上的技术创新成果，80%以上的城镇劳动就业，90%以上的企业数量”。

民营经济分量不小，中小企业也能办大事。

拿脱贫攻坚来说，“万企帮万村”行动蓬勃开展，众多民营企业通过扶持产业、美化村居等方式参与扶贫，仅东部地区企业赴扶贫协作地区累计投资就达1万多亿元。面对疫情带来经济下行压力等各种风险挑战，尤须发挥民营企业的重要作用。

“把企业发展同国家繁荣、民族兴盛、人民幸福紧密结合在一起，主动为国担当、为国分忧”。2020年7月21日，习近平总书记在企业家座谈会上引用我国近代著名企业家张謇的例子来阐释企业家精神。

三个多月后，总书记在江苏考察时专程前往南通博物苑，了解张謇兴办实业、教育和社会公益事业的情况。“民营企业家富起来以后，要见贤思齐，增强家国情怀、担当社会责任，发挥先富帮后富的作用，积极参与和兴办社会公益事业。”张謇先生的故居前留下了总书记的凝望和思考。

大道如砥大道直行。“要毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展”，“两个毫不动摇”旗帜鲜明、一以贯之。乘着新时代的浩荡东风，坚定信心前行、脚踏实地干事、放心大胆发展，我国民营企业必将走向更加广阔的舞台。

统筹：崔士鑫

撰文：吴姗

策划：杜尚泽

编辑：卫然

图片来源：新华社（摄影：谢环驰,视觉：赖向东、毕晓洋）

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