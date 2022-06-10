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以标准化促创新发展 江苏提出32项重点工作

2022年06月10日08:28 | 来源：科技日报
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科技日报讯 （记者金凤）科技创新标准先行，谁掌握了标准，谁就往往能赢得技术研发和市场开拓的主动权。近日，江苏省政府解读《中共江苏省委 江苏省人民政府关于贯彻落实国家标准化发展纲要的实施意见》（以下简称《实施意见》）。《实施意见》从推动标准化与科技创新融合发展、提升产业链供应链标准化水平、强化绿色发展标准化保障等7个方面提出32项重点任务。

《实施意见》从三个方面部署推动标准化与科技创新融合发展，即健全科技创新成果标准转化机制、开展数字经济领域标准前瞻布局、推动科研和技术机构开展标准化工作。

“标准化与科技创新始终紧密相连、互为支撑，标准的制定、实施过程就是科技成果凝练推广的过程。”江苏省科技厅副厅长赵建国表示。

近年来，江苏在推动标准研制、标准布局、标准转化方面已有所积累。其中，2020年江苏省重点实验室主持或参与制修订国际标准9项、国家（行业）标准121项、地方标准47项。紫金山实验室分布式标识方法被纳入Web技术领域最具权威和影响力的机构万维网联盟标准规范。

赵建国表示，为推动标准化与科技创新融合发展，江苏将发挥战略科技力量在孕育重大原始创新、推动解决产业关键技术问题上的战略引领作用。依托创新能力建设计划，积极支持技术创新中心、工程技术研究中心等战略科技力量，加强和参与各类标准制定，强化自身标准化建设，突出有效标准供给。

(责编：王震、陈键)

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