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农业银行承销发行市场首批科创票据

2022年06月10日09:56 | 来源：新华网
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原标题：农业银行承销发行市场首批科创票据

　　近日，银行间市场推出首批八家企业发行科创票据，农业银行牵头主承销三一重工股份有限公司和巨化集团有限公司科创票据，募集资金共计20亿元。在首批项目中，农业银行承销金额和数量位居市场前列。

　　科创票据是交易商协会推出的专题创新产品，专项用于支持国家企业技术中心、高新技术企业、制造业单项冠军、专精特新“小巨人”、技术创新示范企业和智能制造示范工厂等科创类主体，以及其他主体的研发投入、股权投资、基金出资等科创类用途。科创票据旨在落实国家创新驱动发展战略，丰富和拓展了优质科创企业融资渠道，为助推科技创新发展注入了强大动力。

　　据了解 ，三一重工股份有限公司是国家发改委认定的“国家企业技术中心”、工信部认定的“技术创新示范企业”和“制造业单项冠军企业”，巨化集团有限公司是国家发改委认定的“国家企业技术中心”。两家企业均具备突出的科技研发能力和核心技术，市场竞争优势较为突出。

　　农业银行此次参与科创票据首批试点工作，是落实国家政策、抢抓业务机遇、构建多层次金融服务体系支持科技创新的重要举措，得到了市场的高度认可。下一步，将继续落实国家创新驱动发展战略，利用科创票据等工具，引导资金向科技创新类领域集聚，推动相关产业发展与升级，助力建设科技强国。

(责编：董童、李源)

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