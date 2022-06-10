人民网北京6月10日电 （记者车柯蒙）今年，面对更趋复杂严峻和不确定的国际环境，为应对国内经济新的下行压力，我国实施大规模增值税留抵退税政策等新的组合式税费支持政策。

记者从国家税务总局了解到，截至6月9日，已累计新增退税减税降费及缓税缓费超2万亿元。主要包括三个部分：一是4月1日至6月9日，已有14250亿元退税款退到纳税人账上，再加上一季度继续实施此前出台的留抵退税老政策1233亿元，已累计有15483亿元退税款退到纳税人账户，超过去年全年办理退税规模的两倍；二是1至4月全国新增减税降费2440亿元，包括小规模纳税人享受增值税优惠政策新增减税335亿元，“六税两费”减半征收政策新增减税降费476亿元，将小型微利企业年应纳税所得额100-300万元部分再减半征收政策新增减税164亿元，等等；三是继续实施制造业中小微企业缓缴政策累计缓缴税费4289亿元。

具体到大规模增值税留抵退税政策落实方面，4月1日至6月9日，从企业看，微型、小型、中型企业存量留抵税额集中退还基本完成，小微企业依然是受益主体。已获得退税的纳税人中，小微企业占比94.9%，共计退税7039亿元，占比49.4%；中型企业占比4.4%，共计退税3412亿元，占比23.9%。从行业看，享受存量和增量全额留抵退税的制造业等六个行业受益明显，纳税人获得退税7736亿元，户均退税115.2万元。从区域看，与地区经济体量相对应，东部地区留抵退税总量较大，共获得退税7391亿元。

一系列税费支持政策红利逐步释放、成效日渐显现，为市场主体纾困解难、提振发展信心发挥了积极作用。近日，税务总局开展了新的组合式税费支持政策落实情况专项评估，共收到1.5万户纳税人意见反馈，98.05%的纳税人对税务部门落实税费支持政策工作表示满意，96.06%的纳税人认为办理相关业务便利度高，92.75%的纳税人认为享受政策获得感明显。

税务总局相关负责人表示，全国税务系统认真贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》有关要求，在财政、人民银行、公安等部门的大力支持下，坚持“快退税款、狠打骗退、严查内错、欢迎外督、持续宣传”五措并举，进一步落准落好新的组合式税费支持政策特别是大规模增值税留抵退税政策，让“真金白银”以最快速度直达企业，更好助力稳住宏观经济大盘。

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