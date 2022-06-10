原标题：建设银行在全国开展大型消费让利活动助力复苏

为提振民生消费，维护市场主体活力，建设银行积极发挥国有大行市场“稳定器”作用，从即日起一直到年底，联合各地政府，在全国范围内开展以“助百城万店 惠千家万户 共建美好生活”为主题的大型消费让利活动，与受困消费行业和中小经营主体共克时艰，助力消费提振与经济复苏。

发放政府消费券是精准扶助受困行业商户和快速促进消费的重要途径。前期，建设银行充分运用7.6亿个人客户、4亿手机银行客户的客群覆盖优势及金融科技优势，助力江西、河北、江苏等地近60个城市顺利完成政府消费券发放任务，取得了良好的消费提振效果。在本次活动中，建设银行将进一步加大惠民生促消费力度，主动对接各地政府消费券发放工作，总分行均配备专门费用助力各地政府扩大政策力度和效果，重点投向餐饮、商超、文旅、出行等受疫情冲击较大以及涉及民生基本保障、服务业人口聚集的消费领域。此次活动在“建行生活”APP平台开展，通过持续的优惠活动，进一步激发市场活力、释放消费潜力、促进经济复苏。

目前，建设银行总分行已经展开多项行动，通过“建行生活”APP平台配合各地政府消费券发放计划，分别开展各具地域特色的主题活动。例如，建行山东省分行独家承接济南市政府“泉城购”——济南2022消费季政府消费券发放工作（汽车、旅游类除外），发放“满1000元减150元”“3000元减500元”和“满5000元减750元”的家电消费券以及“满100元减30元”“满300元减80元”“满500元减100元”等购物类消费券。建行广东省分行承接政府数字人民币消费券活动，助力政府开展“探索荔湾，寻味西关”“花地新生活”“约惠荔湾”等餐饮文旅类数字人民币系列特色活动。建行山西省分行独家承接山西省“晋情消费”全省系列惠民生促消费活动，太原市已率先发放住餐类消费券。

全国各地消费者均可下载并登录“建行生活”APP平台，领取由建设银行联合发放的政府消费券，并通过APP使用抵消。“建行生活”APP平台是由建设银行2021年底正式推出的O2O互联网服务APP，全面涵盖餐饮、外卖、商超、出行、观影等各类生活场景，平台汇集建设银行各类金融服务和丰富的活动权益，且拥有支持非建行客户使用的开放性，同时平台具有对商户无抽佣的公益性。

此外，建设银行在已经执行的商户减费让利政策基础之上，将进一步加大减费力度，面向绑定个人账户收款的所有商户，开展自6月中下旬起至年底的阶段性收单手续费减免活动。通过直接降低商户经营成本，并借助建设银行自身优势以“建行生活”APP平台为抓手，为平台商户有效获客引流，帮助个体工商户和小微商户渡过难关，共同助力消费提振和经济复苏。

(责编：董童、李源)