原标题：邮储银行参与承销首批科创票据 积极支持科创企业发展

6月8日，中国邮政储蓄银行作为独立主承销商，为四川长虹电子控股集团有限公司发行科创票据，募集资金5亿元。该项目是中国银行间市场交易商协会推出的首批科创票据之一，是邮储银行落实国家“十四五”规划关于“坚持创新驱动发展，全面塑造发展新优势”相关精神的体现，也是进一步加大对科技创新支持力度、积极支持科创企业发展的具体举措。

科创票据是指科技创新企业发行或募集资金用于科技创新领域的债务融资工具。中国银行间市场交易商协会此次推出科创票据，旨在持续完善金融支持创新体系，进一步引导促进各类创新要素向企业集聚，更好服务创新驱动发展战略。

5月20日，中国银行间市场交易商协会发布《关于升级推出科创票据相关事宜的通知》，邮储银行迅速响应，组建专门工作组对接相关科技型企业需求。长虹集团主要聚焦视觉感知、语音语言交互、高性能材料等领域，入围工信部“人工智能产业创新任务揭榜挂帅”名单，拥有3个国家企业技术中心、2个国家级工业设计中心，获得国家科学技术进步奖6项，省市级科技进步奖共50余项。本次科创票据的发行，将助力该企业进一步加快转型，提升科技水平。

下一步，邮储银行将持续加大对科技创新的金融支持力度，持续丰富金融产品、优化服务模式、打造专业队伍，围绕科创企业不同成长阶段的经营发展需求提供有针对性的金融服务，为国家创新驱动战略实施和经济社会发展作出更大贡献。

(责编：董童、李源)