原标题：邮储银行推出36条举措 全力支持疫情防控和经济社会发展

为全面落实党中央、国务院对做好当前经济社会发展工作的重要决策部署，近日，中国邮政储蓄银行根据金融管理部门对做好疫情防控和经济社会发展金融服务的相关要求，印发了《关于全力做好金融服务疫情防控和经济社会发展相关工作的通知》(以下简称《通知》)，推出一揽子金融举措，助力稳定宏观经济大盘。

《通知》围绕切实履行国有大行责任担当、加大对市场受困主体的金融支持、全力保障重点领域融资需求、提高民生领域金融服务水平、全力促进外贸出口平稳发展、全面提升线上金融服务质效、保障金融服务稳定畅通等7个方面推出36条具体举措，全力做好金融服务疫情防控和经济社会发展相关工作。

《通知》指出，邮储银行各级机构要提高政治站位，坚持人民至上、生命至上，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，切实将统筹做好疫情防控和经济社会发展工作作为当前重大任务，坚持市场化、法治化原则，持续做好金融支持和服务工作，切实履行国有大行责任担当。

在加大对市场受困主体的金融支持方面，《通知》提出，邮储银行将持续加大普惠型小微企业信贷投放力度，重点加大首贷户信贷支持和推动信用贷款发展；持续做好延期还款、展期和无还本续贷工作；按照相关要求保障受困主体征信权益；保障基础金融服务畅通，确保信贷业务流程不断档；畅通金融消费者线上咨询、投诉处理通道，及时响应客户诉求。

针对保障重点领域融资需求，《通知》明确，邮储银行将全力做好粮食安全和重要农产品产销的金融保障；持续做好煤炭、煤电保供和绿色低碳转型金融服务；持续加大对绿色信贷领域的支持力度；加大对物流航运循环畅通的金融支持力度；强化对产业链供应链核心企业的金融支持；加大对科技创新企业金融支持力度；靠前发力投资地方政府债券，支持形成有效投资；积极支持民营企业健康发展；优化房地产信贷政策，保持房地产融资平稳有序；打造差异化竞争优势，全力服务国家战略；进一步强化政银合作力度，建立长效合作机制；加强行业研究和产品创新，提供综合金融服务。

针对提高民生领域金融服务水平，《通知》提出，邮储银行将全面加强新市民金融服务工作，打造新市民金融服务方案，紧紧围绕新市民在创业、就业、住房、教育、医疗、养老等重点领域的金融需求，大力强化金融支撑，帮助新市民通过善用金融实现美好生活；积极支持刚性和改善性住房，更好满足购房者合理住房需求；加大汽车金融领域的消费信贷投放力度，助力消费复苏。

为促进外贸出口平稳发展，《通知》提出，邮储银行将继续落实贸易外汇收支便利化政策，拓宽结算服务渠道，着力提升贸易便利化水平；持续创新贸易金融产品，不断提升贸易融资服务水平；完善企业汇率风险管理服务；优化跨境业务办理流程和服务，为企业办理外债、结汇等业务提供便利；加大出口信用保险支持力度。

在提升线上金融服务质效上，《通知》提出，邮储银行将提升重点消费领域服务能力，构建新场景提升重点消费领域信贷服务可获得性，强化运营能力提升重点消费领域的服务效率，打造一体化的信用卡场景化服务平台提升客户体验；依托数字化转型，强化客户线上远程服务，提升客户在重点消费领域使用消费信贷服务的便利度。

为保障金融服务稳定畅通，《通知》强调，邮储银行将聚焦落实国家战略导向，在信贷额度配置上向乡村振兴、普惠小微、绿色信贷、科技创新、制造业、专精特新、民营企业等实体经济重点领域倾斜，支持信贷投放稳定增长；针对受疫情严重影响的地区、疫情防控和复工复产重点的行业、中小微企业和个体工商户等加大支持，让减费让利直达重点领域、重点对象；实施差异化的绩效考核办法，加强对“三农”、普惠金融等领域支持；给予差异化的授信支持政策，加大对产业链供应链安全稳定、行业纾困、新市民消费服务、民生保障、有效投资等领域的金融支持；持续落实各类支持普惠小微企业政策和尽职免责要求，持续增强基层“敢贷、愿贷”的积极性。

(责编：董童、李源)