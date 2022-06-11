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中国新观察|多个省份出台稳经济大招，有哪些超常规举措？

2022年06月11日00:22 | 来源：中国新闻网
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北京“稳经济45条”、上海“重振经济50条”、吉林“稳经济43条”、福建“稳经济48条”、浙江“稳经济38条”……

在国家版“稳经济33条”发布之后，稳住经济的集结号和冲锋号已然吹响，各地也纷纷行动起来，推出地方版的一揽子稳经济措施。稳投资、促消费，一系列超常规的措施，旨在全力稳住经济大盘。

多省设定稳经济目标

6月8日的国务院常务会议强调，各地要切实负起保一方民生福祉的责任，以时不我待的紧迫感推动稳经济政策再细化再落实，进一步释放政策效应，确保二季度经济合理增长，稳住经济大盘。

从地方来看，多个省份明确提出了稳经济的目标和路线图。

受到疫情的冲击，吉林一季度GDP同比下降7.9%，是一季度全国唯一经济负增长的省份。吉林此次推出了43条稳经济措施，并明确今年经济目标是二季度止跌、三季度回升、全年实现正增长。

在疫情影响下，海南今年一季度GDP同比增长6%，远低于9%的全年目标。此次海南出台《海南省超常规稳住经济大盘行动方案》，将“4月见底、5月回升、6月恢复正常”作为第二季度目标，并进一步提出了经济增速继续保持全国前列的年度目标。

上海用“3个前所未有”描述了疫情的影响，本轮疫情对上海经济运行的冲击前所未有，市场主体所遭遇的困境也是前所未有，经济恢复和重振所面临的挑战也是前所未有。

此次上海出台“重振经济50条”，通过政策力度做“加法”，以期换取经济发展的加速度。上海希望，通过政策助力和企业自身的努力，各类市场主体都能够有序复工复产复市，尽快恢复元气，重新焕发生机和活力。

开足马力稳投资 “赶工潮”来了

观察各地出台的稳经济措施，既有落实国务院“稳经济33条”的配套措施，也有各省自己的增量措施。

投资是稳增长的关键措施之一。在稳投资方面，多地开足马力，在加快水利、交通等方面制定了“施工图”。

其中，上海提出支持铁路大通道、轨道交通网络、航空枢纽、港口、能源、内河航道、水利、地下综合管廊等基础设施重点项目加快开工建设，推动集成电路、新能源汽车等一批重大产业项目加快落地。建立房地产项目前期审批绿色通道，及时启动新一批次市场化新建商品住房项目上市供应。

广东实施“挂图作战”。省重点项目按照“在建项目全年完成投资计划120%以上、计划新开工项目年底前全部开工”目标，全力加快建设。

海南提出将全省全年投资增速目标由8%提高到10%。

平安证券首席经济学家钟正生认为，随着生产恢复，此前在疫情影响下积压的订单也有赶工需求。进入6月后，建筑施工企业将进入年中阶段性考核期，叠加7～8月高温多雨不利于施工，房地产和基建项目或将在6月出现“赶工潮”。

投资所需资金也正加速到位。财政部数据显示，今年前5个月，各地已累计发行新增专项债券2.03万亿元。

中信证券首席经济学家明明指出，考虑到专项债加快发行使用、金融机构加大支持力度和盘活存量资产等多措并举，今年基建投资可能在二季度末到三季度形成高点。

千方百计促消费 点燃“烟火气”

消费是拉动经济增长的主动力，因此，各地正在千方百计刺激消费，以期点燃“烟火气”。

提振汽车和房地产消费成为重要抓手。在促进汽车消费方面，除了减免购置税外，多地还拿出真金白银的补贴，刺激大家买车。

2021年汽车消费占吉林省限上社会消费品零售总额比重达34%，因此，稳住汽车消费对吉林稳增长是关键中的关键。所以，吉林使用财政资金直接补贴购车者，购置传统燃油乘用车可享受2000元到5000元的补贴，购买新能源车再加补1000元。

上海年内新增非营业性客车牌照额度4万个，对置换纯电动汽车的个人消费者给予一次性10000元补贴。广东对报废或转出个人名下广东号牌旧车，同时在省内购买以旧换新推广车型新车并在省内上牌的给予3000-10000元/辆补贴。

在刺激房地产消费方面，多地已经宣布放松限购、限售，降低首付比例，相当多的城市还会发放购房补贴，无锡梁溪区最高补贴1000万元鼓励人才购房。此外，还有一些新招，比如，珠海市提出住房公积金“一人购房全家帮”政策。

另外，发放消费券成为众多地方不约而同的选择。

今年以来，海南以免税购物为代表的社会消费品零售总额增速不及预期，为此，海南超常规刺激消费回补，近期将再追加安排1亿元消费券资金，并公开表示欢迎大家来“抢红包”。

在钟正生看来，从高频数据看，整车货运流量指数正逐步向历史同期水平回归，5月开工率指标也多数回暖。中国经济的“至暗时刻”大概率已过，往后看，财政政策的大力度落实，房地产监管政策的因城施策、边际调整，以汽车为主要抓手的促消费政策落地，都将支撑中国经济筑底、企稳。 (记者 李金磊)

(责编：袁勃、牛镛)

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