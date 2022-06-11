本报上海6月10日电 （记者沈文敏）10日上午，中国船舶集团沪东中华公司建造的第四代江海联运型8万立方米液化天然气运输船“传奇和平”号，在中船长兴造船基地命名交付。这是该公司复工复产以来交付的第四艘船。

同日，外高桥造船公司以“云签约”形式交付一艘21万吨纽卡斯尔型散货船“完美南极光”号。至此，该公司上半年累计交船10艘、达到217.6万载重吨，承接7000标箱集装箱船建造订单6艘。克服疫情影响，外高桥造船提前实现交船任务过半、接单过半、营业收入过半的目标。

复工复产以来，从长兴岛到浦东外高桥，中国船舶集团旗下三大在沪船企——江南造船、沪东中华、外高桥造船，接单、开工、下坞、出坞、试航等紧密衔接，上海船舶工业重又回归机器轰鸣、焊花飞溅的繁忙景象。

最先按下复工键的江南造船，5月16日交付一艘9.9万立方米B型舱超大型乙烷运输船，这也是今年3月以来上海造船业交付的第一艘船。5月30日，江南造船成功实现三船出坞、两船起浮的重要进展。

6月8日，沪东中华长兴岛厂区2号船坞，再度呈现三船同时起浮、两船双双牵引出坞的景象。目前，沪东中华已有1.9万余名员工返岗复工，到岗率达76%以上。随着人员陆续返岗，物资运输逐渐顺畅，公司的生产节奏将进一步加快，造船效率将进一步提升。

据介绍，在中国船舶集团统一部署下，三大在沪船企都在与时间赛跑，在抓细抓实疫情防控工作的基础上，多措并举抓经营、促生产、保交付，全力以赴完成年度各项目标任务。

《 人民日报 》（ 2022年06月11日 02 版）

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