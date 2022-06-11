本报记者 刘志强

6月10日，中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，邀请交通运输部副部长徐成光、国家铁路局副局长安路生、中国民航局副局长董志毅、国家邮政局副局长戴应军介绍新时代加快建设交通强国的进展与成效。徐成光表示，这十年，我国交通运输事业取得历史性成就、发生历史性变革，迎来由交通大国向交通强国的历史性跨越。

综合交通网突破600万公里

徐成光表示，党的十八大以来，我国加快建设“八纵八横”高速铁路主通道、“71118”国家高速公路主线、世界级港口群、世界级机场群，综合交通网突破600万公里，“2012年到2021年底，铁路、公路增加里程约110万公里，高速铁路、高速公路对20万以上人口城市的覆盖率均超过95%。”

公路广泛覆盖。“目前，高速公路通车里程超过16万公里。公路网密度达到每百平方公里55公里，比2012年增长24.6%。”徐成光告诉记者，十年来，我国累计新建改建农村公路约253万公里，解决了1040个乡镇、10.5万个建制村通硬化路的难题；农村公路总里程从2011年底的356.4万公里增加到2021年底的446.6万公里，增加90多万公里。

铁路四通八达。安路生表示，这十年，铁路固定资产投资累计超过7万亿元，增产里程5.2万公里，到2021年底，全国铁路营业里程达到15万公里，其中高铁4万公里，基本形成了布局合理、覆盖广泛、层次分明、安全高效的铁路网络。

民航快速发展。董志毅表示，这十年，民航新建、迁建运输机场82个，机场总数达到250个，新增航线3000余条，航线总数达到5581条，“在脱贫地区新建运输机场47个，航空服务对脱贫地区的人口覆盖率达到83.6%，比2012年增加13个百分点。”

水运基础设施体系加速完善。徐成光介绍，到2021年底，我国内河航道的通航里程达12.8万公里，其中高等级航道超过1.6万公里，拥有生产用码头泊位20867个，其中万吨级及以上泊位2659个，基本形成了长三角、津冀、粤港澳等世界级港口群。

“下一步，我们将按照《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》，把联网、补网、强链作为建设重点，加快构建现代化高质量国家综合立体交通网。”徐成光介绍了下一步重点工作：一是构建高效率的“6轴、7廊、8通道”国家综合立体交通网主骨架，二是提升重点区域交通基础设施水平，三是建设安全可靠的物流供应链网络，四是加快交通设施数字转型智能升级。

综合交通服务能力大幅提高

“十年来，我国综合交通服务能力大幅提高，人民群众获得感明显增强。”徐成光表示，我国已成为世界上运输最繁忙的国家之一，铁路、公路、水运、民航客货周转量、港口货物吞吐量、邮政快递业务量等主要指标连续多年位居世界前列，“人享其行、物畅其流”初步实现。

铁路运输服务品质提升。安路生表示，这十年，铁路客运更舒适，推出网络购票、电子客票、在线选座等服务新举措，复兴号动车组开行已经覆盖31个省（区、市）；铁路货运更高效，2021年货运量完成47.74亿吨，较2012年增长22.3%，粮食、化肥、电煤等重点物资运输得到有力保障。

民航服务水平提质增效。董志毅告诉记者，这十年，民航旅客周转量在综合交通运输体系中的占比提升了18个百分点，达到33.1%，“推行‘干支通、全网联’服务模式，推广通程航班服务，激活三、四线城市的需求潜力，中西部机场旅客吞吐量占全行业的比例从2012年的36.5%增长到了2021年的45.2%。”

邮政公共服务不断优化。“当前，我国基本构建起覆盖全国、深入乡村、通达世界的邮政快递网络，高铁快递、航空快递运能不断增强，无人仓、无人车、无人机等智能设施装备加快应用，快件最高日处理能力近7亿件。”戴应军表示，目前，快递网点基本实现乡镇全覆盖，建制村快递服务覆盖率超过80%，“这十年，快递业务量从57亿件增长到1083亿件，已连续8年位居世界第一。”

“到2021年底，全国有51个城市开通运营了城市轨道交通，运营总里程比2012年增长4.2倍。网约车已经覆盖300多个地级以上城市，日均订单量约2100万单。27个省份开展了定制客运服务，人民群众‘门到门’的出行服务得到有效满足。”徐成光表示，下一步将以构建“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”为目标，加快推动旅客联程运输和货物多式联运发展，打造便捷顺畅、经济高效、开放共享、绿色智能、安全可靠的现代综合交通运输服务体系。

交通运输基础性、先导性、战略性作用充分发挥

完成“具备条件的乡镇和建制村通硬化路、通客车”的兜底性目标任务，服务打赢脱贫攻坚战和乡村振兴战略实施；京津冀、粤港澳大湾区、长三角等区域交通连片成网，促进了区域协调发展；交通固定资产投资持续高位运行，去年创下全年投资3.6万亿元的历史新高，为稳定经济大盘发挥了重要作用……这十年，交通运输基础性、先导性、战略性作用充分发挥，为经济社会发展提供了有力支撑和坚实保障。

这十年，铁路国际合作开创新局面。“中老铁路、亚吉铁路、蒙内铁路开通运营，雅万高铁有序推进。铁路技术装备出口全球100多个国家和地区，实现了全产业链‘走出去’。中欧班列通达欧洲23个国家的185个城市，成为‘一带一路’建设的重要成果。”安路生说。

这十年，民航战略支撑作用更加凸显。“京津冀、长三角、粤港澳大湾区和成渝等四大世界级机场群已初具雏形。全国已基本建成北京、上海、广州、成都、西安等十大国际航空枢纽和29个区域枢纽等组成的现代化机场体系。”董志毅表示，我国已与128个国家和地区签署了双边航空运输协定，开通国际航线895条，“目前，每周完成国际货运航班约5000班，通达全球52个国家的123个城市，有力保障了产业链供应链安全稳定。”

这十年，水运为保障全球产业链供应链稳定提供了有力支撑。“全球港口货物吞吐量、集装箱吞吐量前10名的港口当中，我国分别占了8席和7席。”徐成光表示，疫情发生以来，水运物流始终稳定畅通，确保了“出口货物出得去、进口货物进得来”。

这十年，“四好农村路”带来乡村巨变。“‘交通+电商’融合发展，‘山货进城、城货下乡’，加速了城乡间的人流、物流、资金流，带动了农村增收、农民致富。”徐成光表示，全国设置农村公路就业岗位77.4万个，平均年收入1.3万多元，吸收脱贫户38.1万人。

这十年，邮政业为服务生产、促进消费发挥了积极作用。戴应军表示，党的十八大以来，邮政网络加速下沉，实现了“乡乡设所、村村通邮”，有力保障了人民群众用邮需求，“与制造业融合发展方面，形成了入厂物流、仓配一体化等模式，供应链服务能力逐步增强。与电商融合发展方面，邮政快递业年支撑实物商品网上零售额已超10万亿元。”

“规模巨大、内畅外联的综合交通运输体系，有力服务和支撑了我国作为世界第二大经济体和世界第一大货物贸易国的运转。”徐成光表示，交通运输系统将埋头苦干、勇毅前行，加快建设交通强国，奋力推动交通当好中国现代化的开路先锋。

《 人民日报 》（ 2022年06月11日 04 版）

(责编：王震、陈键)