桂从路

察粮情、问粮事，进稻田、看长势……习近平总书记近日在四川省眉山市东坡区太和镇永丰村考察调研时强调：“要加强现代农业科技推广应用和技术培训，把种粮大户组织起来，积极发展绿色农业、生态农业、高效农业。我们有信心、有底气把中国人的饭碗牢牢端在自己手中。”这一重要指示为推进农业现代化、确保粮食安全指明了努力方向。

悠悠万事，吃饭为大。对粮食安全这一“国之大者”，习近平总书记始终惦念于心、念兹在兹。在全国两会期间看望参加政协会议的农业界社会福利和社会保障界委员时告诫“在粮食安全这个问题上不能有丝毫麻痹大意”；在海南考察调研时叮嘱“中国人的饭碗要牢牢端在自己手中，就必须把种子牢牢攥在自己手里”；在河南考察途中临时下车察看小麦长势，指出“夏粮丰收了，全年经济就托底了”……从东北平原到中原大地，从育种基地到鱼米之乡，“十分关心粮食生产和安全”的背后是习近平总书记对粮食安全问题的高度重视，彰显了大党大国领袖见微知著的战略思维、未雨绸缪的忧患意识、驾驭发展的高超能力。

“五谷者，万民之命，国之重宝。”我国是人口众多的大国，解决好吃饭问题，始终是治国理政的头等大事。保障粮食安全是一个永恒的课题，手中有粮、心中不慌在任何时候都是真理。当前百年变局和世纪疫情交织叠加，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，全球粮食产业链供应链不确定风险增加。“三农”向好，全局主动。只有端稳端牢中国人的饭碗，才能以国内稳产保供的确定性来应对外部环境的不确定性；只有牢牢把住粮食安全主动权，稳住农业基本盘、守好“三农”基础，才能筑牢应对风险挑战的“压舱石”，砥砺“惊涛骇浪从容渡”的能力。

端牢中国人的饭碗，我们有信心。这份信心源自于以习近平同志为核心的党中央坚强领导，源自于国家粮食安全战略的深入实施，也源自于我国粮食生产“十八连丰”积累的雄厚物质基础。看总量，我国粮食产量连续多年站稳1.3万亿斤台阶。看人均，人均粮食占有量达483公斤，高于国际粮食安全标准线。看储备，我国粮食库存处于历史高位，水稻、小麦自给率保持在100%以上，防范风险能力增强。看当下，今年春播粮食面积9.4亿亩左右，比上年略有增加，夏粮生产形势总体较好，夺取丰收有基础。“天帮忙、人努力”，我们完全有条件、有能力、有信心依靠自身力量把饭碗牢牢地端在自己手上。

粮食安全的根基是能力安全。我国农业现代化稳步推进、粮食综合生产能力稳步提升，是端牢中国人饭碗的底气所在。近年来，从严格实行粮食安全党政同责、实行小麦和稻谷最低收购价政策，以好政策稳住种粮预期、鼓足种粮干劲，到实施高标准农田建设工程、黑土地保护工程，让更多农田变良田；从开展种源“卡脖子”技术攻关，实现主要农作物良种基本全覆盖，良种在农业增产中的贡献率超过45%，到物联网、大数据等现代信息技术赋能智慧农业，为粮食生产插上科技的翅膀……正是因为锚定农业现代化的战略目标，推动粮食生产效率的全链条优化、全方位提升，让农民掌握先进农业技术，才用最好的技术种出了最好的粮食，为粮食丰收保驾护航。

粮稳天下安。经过多年艰苦努力，从当年4亿人吃不饱到今天14亿多人吃得好，有力回答了“谁来养活中国”的问题。正如联合国粮食峰会特使所说：“中国很好地管理好了自己的粮食库存，不仅保障了中国人民的粮食供给，也为世界人民的粮食安全作出了贡献。”心怀“国之大者”，巩固拓展来之不易的成绩，把大国粮仓的根基夯得更实，我们就一定能把中国人的饭碗牢牢端在自己手中，为维护世界粮食安全贡献更多积极力量。

《 人民日报 》（ 2022年06月11日 04 版）

(责编：王震、陈键)